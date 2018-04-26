Göztepe’nin konuğu Kardemir Karabükspor

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Avrupa ümitlerini devam ettiren Göztepe, yarın ligden düşmeyi haftalar öncesinden garantileyen Kardemir Karabükspor’u konuk edecek.

Spor Toto SüperLig’in 31. hafta açılış karşılaşmasında Göztepe, yarın saat 20.00’de Kardemir Karabükspor’u ağırlayacak. Bornova Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı İstanbul bölgesi hakemlerinden Volkan Bayarslan yönetirken, Bayarslan’ın yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavus yapacak.

Sakatlardan iyi haber

Kardemir Karabükspor’u konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılı ekipte sakat futbolculardan gelen iyi haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sol bek Adama Traore ile golcü Demba Ba’nın yanı sıra uzun bir sakatlık dönemi geçiren Hakan Çinemre’nin de oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi. İzmir ekibinde geçtiğimiz haftalarda sezonu kapatan Kadu ve Atakan Kesgin dışında eksik veya cezalı oyuncu bulunmuyor. İzmir ekibi haftaya 44 puanla 6. basamakta girerken, 12 puanla ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor ise küme düşmeyi garantiledi.