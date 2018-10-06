Göztepe’ye Traore şoku

Göztepe’de dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü açıklandı.

Göztepe’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Adama Traore’nin ön çapraz bağlarında yırtık saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü ifade edildi. Lamine Gassama’nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.