Göztepe’de dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü açıklandı.Göztepe’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Adama Traore’nin ön çapraz bağlarında yırtık saptandığı, ameliyatı planlanan oyuncu için 6 aylık bir tedavi süreci öngörüldüğü ifade edildi. Lamine Gassama’nın ise sol kasık adalesinde zorlanmaya bağlı ödem ve kanama saptandığı, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
Göztepe’ye Traore şoku
Göztepe’de dün oynanan Kasımpaşa maçında sakatlanan Adama Traore için 6 aylık tedavi süreci öngörüldüğü açıklandı.