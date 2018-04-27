Grekoromen Güreş Milli Takımı, Rusya yolcusu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası için bu akşam Rusya’ya gidiyor.

Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası, 30 Nisan - 6 Mayıs tarihleri arasında Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde düzenlenecek. Mindere ilk olarak Grekoromen Milli Takımı çıkacak. Sporcular zorlu şampiyona için bu akşam saat 23.00’de İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkacak olan tarifeli bir uçakla Rusya’ya hareket edecek. Kafile başkanlığını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın’ın yaptığı milli takım kafilesinde 10 sporcu bulunuyor.

Son Olimpiyatlarda Türkiye’nin aldığı 8 madalyanın beşini alan, geçtiğimiz yıl ise hem Avrupa hem de Dünya şampiyonalarında rekorları alt üst ederek adeta dünyaya İstiklal Marşı’nı ezberleten milliler bu yılın ilk önemli sınavını verecek.

Musa Aydın: "Son yılların en çekişmeli Avrupa Şampiyonası’na gidiyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın Avrupa Şampiyonası’nın son yıllarda düzenlenecek olan en çekişmeli şampiyonalardan biri olacağını belirterek, “Rusya Milli Takımı geçen sene büyük bir çöküş yaşadı. Dolayısıyla bu şampiyonaya büyük önem veriyorlar. Amaçları kendi evlerindeki bu şampiyonada, geçen yıl kaybettikleri prestiji yeniden elde etmek olacak. Üstelik karşılaşmalar Dağıstan’da yapılacak. Karşılaşmaların yapılacağı salona bilet bulma şansınız yok. Yani müthiş bir seyirci baskısı da olacak. Ama bizler tüm bunlara gerekli önlemleri aldık. Hem grekoromen hem serbest hem de kadın milli takım kamplarını sık sık ziyaret ederek teknik ekip ve oyuncularımızla gerekli toplantılarımızı yaptık. Tüm detaylarıyla orada yaşayabileceğimiz sıkıntıları anlattık. Artık tamamen hazırız. Bu akşam ilk kafileyle birlikte Dağıstan’a hareket edeceğiz. Bu yıl Avrupa Şampiyonası’nda genç sporcularımız da mücadele edecekler. Daha önce U23’de mücadele eden genç arkadaşlarımızda kadroda yer aldılar. Onların da performansları bizler için önemli. Zira 2020-2024 olimpiyatlarında bu sporcularımızdan çok şeyler bekliyoruz. Gençlerimiz bu tip Avrupa şampiyonalarında tecrübe kazanma şansını da elde edecekler. Amacımız Rusya’dan altın madalyalarla dönmek” şeklinde konuştu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı bu akşam, Kadın Mili Takımı 30 Nisan ve Serbest Güreş Milli Takımı 2 Mayıs’ta Dağıstan’a hareket edecek.