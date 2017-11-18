Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:54

Güleç’ten Yolbulanlar’a Karabükspor çağrısı

Kardemir Karabükspor’un içinde bulunduğu kriz durumu, KARDEMİR AŞ. yönetimini de harekete geçirdi.KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu üyesi Çağrı Güleç, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yolbulan’a seslenerek, “Gel bu kulübü birlikte...

Güleç'ten Yolbulanlar'a Karabükspor çağrısı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Kardemir Karabükspor’un içinde bulunduğu kriz durumu, KARDEMİR AŞ. yönetimini de harekete geçirdi.

KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu üyesi Çağrı Güleç, KARDEMİR Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Yolbulan’a seslenerek, “Gel bu kulübü birlikte yönetelim” teklifinde bulundu. Güleç, Karabükspor’da yaşanan durumun kendilerini de üzdüğünü belirterek, “Haklı olarak insanlar bizlerden bir şeyler yapmamızı bekliyor. Çünkü bu takım Karabük’ün takımı olduğu kadar KARDEMİR’in de takımı, bizimde duyarsız kalmamız mümkün değil” dedi.

Mustafa Yolbulan’a kulübü birlikte yönetme teklifinde de bulun an Çağrı Güleç, Mustafa Yolbulan’ın Karabükspor’da kulüp başkanlığı yaptığı dönemdeki katkılarının yanı sıra ligden düştüğü yılın ardından yeniden Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren takımın kurulma masraflarını da karşıladığını ve yaklaşık 72 milyonluk alacağı için kulübe herhangi bir yaptırım uygulamadığına da dikkat çekerek, “Mustafa bey alacaklarını uzun vadeye yayarsa, diğer yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte kulübü içinde bulunduğu krizden çıkartacak çözümler üretebiliriz. Mustafa Yolbulan’a teklifim, buyursun, el ele verelim, güçlerimizi birleştirerek eş başkanlık ya da sıralı başkanlık sistemi ile kulübü birlikte yönetelim ve içinde bulunduğu krizden çıkartalım” ifadesinde bulundu.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<