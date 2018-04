Gümüşhane şampiyonluk için kenetlendi

Gümüşhane’de Vali Okay Memiş başkanlığındaki protokol üyeleri, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhanespor’a moral ziyareti gerçekleştirdi.Son 2 sezondur Play-Off finallerinde bir üst lig şansını kaybeden...

Gümüşhane’de Vali Okay Memiş başkanlığındaki protokol üyeleri, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Gümüşhanespor’a moral ziyareti gerçekleştirdi.

Son 2 sezondur Play-Off finallerinde bir üst lig şansını kaybeden ve bu sezon ligin bitimine iki hafta kala 1 puan farkla liderliğini koruyan Gümüşhanespor, şampiyonluk için çalışmalarına ara vermeksizin devam ediyor.

Hem Gümüşhaneliler’in hem de il dışındaki yüz binlerce Gümüşhanelinin büyük bir heyecanla beklediği şampiyonluk yolunda hafta sonu sahasında Nazilli Belediyespor’u konuk edecek Gümüşhanespor bu müsabakanın çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sonu 67 dakika boyunca 10 kişi mücadele ettiği Şanlıurfaspor karşısında son saniyede attığı golle 1-1 berabere ayrılarak liderliğini koruyan Gümüşhanespor, Nazilli Belediyespor ve Altay maçlarından da puanlarla ayrılarak bu sezon Play-Off’lara kalmadan bir üst lige çıkmak istiyor.

Tekke köyünde bulunan Gümüşhanespor tesislerinde Teknik Direktör Ziya Doğan ve oyuncularla buluşan Vali Memiş ve protokol üyeleri sporcularla sohbet ettikten sonra antrenmanı izledi.

Vali Memiş: “Hem maddi hem de manevi olarak yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz”

Beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Cezayir Danışan, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Aslan ve Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay’la birlikte futbolculara “Hepinizle tek tek gurur duyuyoruz” diye seslenen Vali Memiş, “Arkadaşlarımızla beraber sizlere olan sevgimizi, saygımızı göstermek istedik. Bizlere büyük bir mutluluk yaşattınız ve yaşatmaya devam ediyorsunuz. Hem maddi hem de manevi olarak yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.

“Biz mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz”

Gümüşhane olarak bir bütün halinde mutlu sona ulaşacaklarına inandıklarını kaydeden Vali Memiş, “Yüzdük yüzdük işin sonuna geldik. Biz sizlerle beraber, sizlerin emeğiyle mutlu sona ulaşacağımıza inanıyoruz. Sizlerin alın terinin boşa çıkmayacağını da ifade etmek isterim. Alın terinizin karşılığını almanız için Gümüşhane Valisi olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Profesyonel spor kulübü işletmek zor bir konu. Doğrudan ilgili olduğumuz bir alan olmamasına rağmen bu şehri yönetenlerin, ileri gelenlerinin de bu kulüpte çok emeği var evvelden beri. Bizde bu çorbada biraz tuzumuz olsun istiyoruz” diye konuştu.

“Hepiniz çok değerlisiniz, sizleri izlemek büyük bir keyif”

Gümüşhanespor’un mücadele ettiği şehirlerin büyük, nüfusu kalabalık ve ekonomisi çok daha iyi şehirler olduğunu hatırlatan Vali Memiş, “Ama bizim dışarıda yaşayan neredeyse 600-700 bin civarında Gümüşhaneli hemşehrimiz var ve özgül ağırlığı yüksek olan, eğitim ve gelir düzeyi yüksek bir iliz. Bu şehre sahip çıkmanız önemli. Bu zamana kadar bunu da gösterdiniz ve lidersiniz. Siz çok iyi takım ve futbolcularsınız. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizleri izlemek büyük bir keyif” şeklinde konuştu.

“Pes etmeden, son dakikaya, son saniyeye kadar mücadele etmeniz gerek”

Futbolda her türlü netice olduğunu hatırlatarak, hafta sonu sahalarında konuk edecekleri Nazilli Belediyespor maçını çok önemsediklerini ifade eden Vali Memiş, “Lider olmanın verdiği psikolojik baskı var. Ama o baskıyı üzerinizden atın bence. Heyecanınız mutlaka olsun. Önemli olan en iyisini ortaya koymak. Pes etmeden, son dakikaya, son saniyeye kadar mücadele etmeniz gerek” ifadelerini kullandı.

“Bir üst lige en yakın takım biziz”

Gümüşhanespor’un başına geçtiğimiz haftalarda geçen Gümüşhaneli teknik adam Ziya Doğan’la birlikte takımın çok daha emin ellerde olduğunu kaydeden Vali Memiş, şöyle konuştu:

“Ziya hocanın disiplinine, adaletine, dürüstlüğüne hayranım. Ziya hocanın sizlere de çok büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu işten para kazanıyorsunuz. Belki süper ligde oynayacaksınız. Bir üst lige en yakın takım biziz. Çıkamazsak kimseye kabahat bulmayacağız. Bu kusur başta Vali olarak bende olacak, şehirde, yöneticilerde, ileri gelenlerde ve sahada oynayan sizlerde olacak. Ama kazanırsanız da aynı şekilde bunun sebebi sizler olacaksınız. Bizde şampiyon takımın ilin valisiyiz, bundan gurur duyacağız ve övüneceğiz.”

“İnşallah bu yıl lider olarak bitireceğiz.”

Geçtiğimiz yıl Play-oOff’lardaki Menemen Belediyespor maçında yaşananları hatırlatan Vali Memiş, “Son saniyede bile her şey değişebiliyor. Pes etmemek gerekiyor. Geçtiğimiz yıl biz bunu yaşadık. Bizim bu hafta galip gelip Altay’a gitmemiz gerek. Biz hocamızın ve sizlerin emrindeyiz il olarak. Her zaman ve her türlü yanınızdayız. Sonuna kadar geldik. Geçtiğimiz 2 yılda da sonuna kadar geldik ve finalde kaybettik. İnşallah bu yıl lider olarak bitireceğiz. Bunu hak ettiğimize inanıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Altay’la tam bir final maçı yapacağız. Bende orada olacağım” dedi.

“Sonuna kadar sizin maddi manevi yanınızdayım”

Futbolcuların hepsini hem bir abileri hem de şehrin Valisi olarak buraya kadar Gümüşhane’yi çok iyi temsil ettikleri için tebrik eden Vali Memiş, “Hepinizi kutluyor, emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum ve sonuna kadar sizin maddi manevi yanınızda olduğumu da belirtmek isterim. Emeği geçen herkese, özellikle Milletvekilimiz Hacı Osman Akgül’e çok teşekkür ediyorum. Onun desteği olmasa bu kulüp buralara kadar gelemezdi. Belediye başkanımıza, kulüp yöneticilerine, iş adamlarımıza, bütün eski başkanlara, Kaya Büyükbayraktar’a, şimdiki yönetime, eski hocalara hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziya Doğan: “Bize inanan insanları bizim mahcup etmememiz bizim görevimiz”

Teknik Direktör Ziya Doğan ise iyi niyetin olduğu yerde huzur olacağına vurgu yaparak, “Hem futboldan anlayıp hem sporu sevip hem de futbol takımına destek veren bir valimiz var. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Gümüşhaneli olsa bu kadar. Bunun üzerinde yapamaz. Şampiyonluğa oynarken bazı sıkıntılar yaşamamanız gerekiyor. Bunu en iyi bilen valimiz. Elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu sezonun sonunda bu özveriyi aynı şekilde devam edeceksiniz, siz çok değerli futbolcularsınız. Bu birlik beraberliğimizi bozmadan herkesin bu işe tam sahip çıkmasını istiyorum. Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanımız, iş adamlarımız taraftarlarımızın bizimle bir bütün olması beni daha çok kamçılıyor. Bize inanan insanları bizim mahcup etmememiz bizim görevimiz” diye konuştu.