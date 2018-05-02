Gümüşhanespor’u penaltılar endişelendiriyor

TFF 2.lig, Beyaz grupta hafta sonu deplasmanda Altay ile şampiyonluk mücadelesi verecek Gümüşhanespor’u sezon boyunca Altay’ın kullandığı 9 penaltı endişelendiriyor.

Gümüşhanespor Basın Sözcüsü Hayati Yalçın, Altay karşılaşmasının hazırlıklarını İzmir’de sürdürdüklerini belirterek, “Rakibimizin sezon içerisinde 9 penaltı kullanmış olması hakemleri bir şekilde etki altına alan futbolculara karşı uyarmak ve kendilerini yanıltmaya yönelik hareketleri yapan futbolculara karşı futbol kurallarının işletilmesini bekliyoruz” dedi.

Gümüşhanespor olarak sezon içerisinde sadece bir penaltı kullanırken rakibin bu kadar çok penaltı kullanmasının akıllarda soru işareti bıraktığını kaydeden Yalçın, “Biz camia olarak ne kimsenin hakkının bize verilmesini istiyoruz, nede kendi hakkımızın gasp edilmesini istiyoruz. Son olarak oynadığımız Nazilli Belediyespor karşılaşmasında iki net penaltımız verilmemesi kafalarda soru işareti bıraktı. Federasyon yetkilileri maç görüntülerini istemeleri halinde kendilerine sunmaktan imtina etmeyiz. Biz bu yıl 3. Kez şampiyonluk için oynuyoruz. Federasyona yetkililerine sesleniyorum; karşılaşmaya gerekli önem vererek maçın hakemleri konusunda hassasiyet göstersinler ve bunu da bekliyoruz. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonuna inancımız tamdır. Kırmızı beyazlı camia olarak bizlerin beklentisi de bu yönde olduğunu tüm kamuoyuyla paylaşmaktayız” diye konuştu.