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26 Nisan 2018 Perşembe 16:04

Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’na hazır

Rusya’da organize edilecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. İlk kafile yarın akşam Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın başkanlığında yola çıkacak.Bu yıl Rusya’ya...

Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'na hazır
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Rusya’da organize edilecek Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Güreş Milli Takımı, hazırlıklarını tamamladı. İlk kafile yarın akşam Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın başkanlığında yola çıkacak.

Bu yıl Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası için hazırlıklar tamamlandı. Çalışmalarını Teknik Direktör Salih Bora yönetiminde İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri’nde sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı yarın akşam Rusya’ya hareket edecek. Kafile şampiyonanın ardından 3 Mayıs tarihinde yurda dönecek. Grekoromen Milli Takımı’nda bulunan sporcular şunlar:

"55 kiloda Ekrem Öztürk, 60 kiloda Ali Elçin, 63 kiloda Rahman Bilici, 67 kiloda Enes Başar, 72

kiloda Murat Dağ, 77 kiloda Serkan Akkoyun, 82 kiloda Emrah Kuş, 87 kiloda Metehan Başar, 97

kiloda Cenk İldem, 130 kiloda Rıza Kayaalp."

Hazırlıklarını Teknik Direktör Efrahim Kahraman yönetiminde Edirne’de sürdüren Kadın Milli Takımı ise Rusya’ya 30 Nisan tarihinde hareket edecek ve 7 Mayıs tarihinde yurda dönecek. Kadın Milli Takımı ise şu sporculardan oluşuyor:

"50 kiloda Evin Demirhan, 53 kiloda Aysun Erge, 55 kiloda Bediha Gün, 57 kiloda Melika Öztürk,

59 kiloda Elif Jale Kızılırmak, 62 kiloda Derya Bayan, 65 kiloda Aslı Tuğcu, 68 kiloda Buse Tosun,

72 kiloda Beste Altuğ, 76 kiloda Yasemin Adar."

Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını Teknik Direktör İsak Irbakhanov yönetiminde Ankara Elmadağ güreş kamp eğitim merkezinde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı ise şampiyona için 2 Mayıs tarihinde Rusya’ya hareket edecek, takımı 7 Mayıs tarihinde yurda dönecek.

Serbest Güreş Milli Takımı’nda yer alan sporcular ise şunlar:

"57 kiloda Ahmet Peker, 61 kiloda Recep Topal, 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan, 70 kiloda Haydar Yavuz, 74 kiloda Soner Demirtaş, 79 kiloda M. Nuri Kotanoğlu, 86 kiloda Fatih Erdin, 92 kiloda Serdar Böke, 97 kiloda Rıza Yıldırım, 125 kiloda Taha Akgül."
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