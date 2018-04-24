Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu.
Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu.
Taha Akgül’den Rıza Kayaalp’e birçok önemli sporcunun yer aldığı şampiyona kadrosu şöyle:
Serbest Güreş Milli Takımı
125 kg Taha Akgül
97 kg Rıza Yıldırım
86 kg Fatih Erdin
79 kg M. Nuri Kotanoğlu
74 kg Soner Demirtaş
70 kg Haydar Yavuz
65 kg Selahattin Kılıçsallayan
61 kg Recep Topal
57 kg Ahmet Peker
Grekoromen Güreş Milli Takımı
135 kg Rıza Kayaalp
97 kg Cenk İldem
87 kg Metehan Başar
82 kg Emrah Kuş
77 kg Serkan Akkoyun
72 kg Murat Dağ
67 kg Enes Başar
63 kg Rahman Bilici
60 kg Elçin Ali55 kg Ekrem Öztürk