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24 Nisan 2018 Salı 11:33

Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu.Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde...

Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu
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Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele edecek Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu.

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’nde 30 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı kadrosu belli oldu.

Taha Akgül’den Rıza Kayaalp’e birçok önemli sporcunun yer aldığı şampiyona kadrosu şöyle:

Serbest Güreş Milli Takımı

125 kg Taha Akgül

97 kg Rıza Yıldırım

86 kg Fatih Erdin

79 kg M. Nuri Kotanoğlu

74 kg Soner Demirtaş

70 kg Haydar Yavuz

65 kg Selahattin Kılıçsallayan

61 kg Recep Topal

57 kg Ahmet Peker

Grekoromen Güreş Milli Takımı

135 kg Rıza Kayaalp

97 kg Cenk İldem

87 kg Metehan Başar

82 kg Emrah Kuş

77 kg Serkan Akkoyun

72 kg Murat Dağ

67 kg Enes Başar

63 kg Rahman Bilici

60 kg Elçin Ali

55 kg Ekrem Öztürk
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