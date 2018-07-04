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04 Temmuz 2018 Çarşamba 17:29

Gürsu spor fabrikası genç kabiliyetler yetiştirmeye başladı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde “Spor Fabrikası”, dünya çapında başarılara imza atacak sporcular yetiştirmeye başladı.Spor Fabrikası’nı ziyaret ederek sporcuların idmanını izleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızı...

Gürsu spor fabrikası genç kabiliyetler yetiştirmeye başladı
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Bursa’nın Gürsu ilçesinde “Spor Fabrikası”, dünya çapında başarılara imza atacak sporcular yetiştirmeye başladı.

Spor Fabrikası’nı ziyaret ederek sporcuların idmanını izleyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Çocuklarımızı kötü alışkanlıkların tuzağından kurtaracak sosyal faaliyetlerin başında spor geliyor. Çocuklarımızın spor yapma imkânlarını artırmaya önem veriyoruz. Spor Fabrikası’nda dünya çapında başarılara imza atacak sporcular yetişmesini temenni ediyorum. Gençlerimizin kabiliyetlerinin keşfedilerek, ilçemizi temsil edeceklerine inanıyorum. Bütün çocuklarımıza sporla dolu sağlıklı ömürler dilerim” dedi.

4000 m’ lik alanda oluşturulan ve 10 milyon liraya mâl olan Spor Fabrikası’nda 6 adet standartlara uygun idman salonu, çok fonksiyonlu uluslararası standartlara sahip 1 adet dönüşümlü çok amaçlı salon, soyunma odaları, idarî ofisler, sağlık odaları ve kafeterya alanları yer almakta. Ayrıca, Tesis bünyesinde Gürsu Belediyesi’nce oluşturulan tenis kortu da ilçe halkına hizmet vermekte.
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