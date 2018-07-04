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04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:44

Guti Hernandez, Beşiktaş’ı açıkladı

İspanyol Antrenör Guti Hernandez, Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in ekibinde yer alacağını açıkladı.Yeni sezonda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapacak olan İspanyol antrenör Guti Hernandez,...

Guti Hernandez, Beşiktaş'ı açıkladı
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İspanyol Antrenör Guti Hernandez, Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş’in ekibinde yer alacağını açıkladı.

Yeni sezonda Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yardımcılığını yapacak olan İspanyol antrenör Guti Hernandez, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Son olarak U19 Takımı’nda görev aldığı İspanya temsilcisi Real Madrid’e teşekkür eden Guti, “Bir futbolcu ve antrenör deneyimimden büyük keyif aldım. Birkaç gün içerisinde profesyonel olarak gelişmek için evim olan Beşiktaş’ta yardımcı antrenör olarak göreve başlayacağım. Gösterdikleri sevgi ve güven için Beşiktaş’a teşekkür ederim. Ben de bunun geri dönüşümü çok çalışarak geri vereceğim. Ben ve ailem, İstanbul’daki maceramızı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

Guti, 2010-2011 sezonunda siyah-beyazlı forma ile futbolcu olarak mücadele etmişti.
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