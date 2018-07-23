Beşiktaş’ın yardımcı antrenörleri Guti ve İlhan Mansız, sağlık kontrolünden geçti.Beşiktaş’ta bu yıl göreve başlayan Guti ve İlhan Mansız, sağlık kontrolünden geçti. Göreve geldikleri andan itibaren Beşiktaş’ın yurt dışı...

Beşiktaş’ın yardımcı antrenörleri Guti ve İlhan Mansız, sağlık kontrolünden geçti.

Beşiktaş’ta bu yıl göreve başlayan Guti ve İlhan Mansız, sağlık kontrolünden geçti. Göreve geldikleri andan itibaren Beşiktaş’ın yurt dışı hazırlık kamplarında yer alan 2 isim, takımın İstanbul’a dönmesinin ardından sağlık kontrolüne tabii tutuldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan Mansız ve Guti; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.