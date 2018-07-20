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20 Temmuz 2018 Cuma 11:13

Hacısalihoğlu’ndan Ünal Karaman paylaşamı

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman’ın gülen fotoğrafını paylayarak, "Dilerim o hep güler. Ve hep güldürür" notunu ekledi. Yapılan eleştirilere ise dikkat çeken yanıtlar verdi.

Hacısalihoğlu'ndan Ünal Karaman paylaşamı
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Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman’ın gülen fotoğrafını paylayarak, "Dilerim o hep güler. Ve hep güldürür" notunu ekledi. Yapılan eleştirilere ise dikkat çeken yanıtlar verdi.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından Ünal Karaman paylaşımı yaptı. Karaman’ın antrenmanlarda gülerken çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Dilerim o hep güler. Ve hep güldürür" yorumunu yaparken, gelen sorulara ve eleştirilere cevap verdi.

Taraftarlar, Ünal Karaman’a ve yönetime destek mesajları atarken, bazı taraftarlar ise eleştiride bulundu. Beklenen transferlerin bir an önce yapılıp, teknik direktör Ünal Karaman’ın elinin güçlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Hacısalihoğlu ise iyi bir kadronun olmasını çok arzu ettiğini belirterek, "3 değil 5 topçu alınsın hepsi de süper. Ama eski borçlar ödeyemediği için takım lisans çıkaramadığından sahaya çıkmasa yada yeni transferlerin tescili yapılamadığı için sahaya çıkmasa , daha mı iyi olacak sizce. Ya da bu transfer ihtiyacını yönetenler görmüyor mu veya akılları kesmiyor mu acaba, ne dersiniz" yanıtını verdi.

Taraftarların isteklerinde rahatsız olmadıklarını vurgulayan Hacısalihoğlu, "Taraftarlarımızın istekli ve arzulu olmaları bizi mutlu ediyor. Şevk veriyor. Yalnız bir şey unutuluyor. Bende bu kulüp kurulduğu günden bu yana en azından çok ilgili bir taraftarım. İyi bir kadro olsun 2-3-5-10 transfer yapılsın ben istemem mi"

"Trabzonspor’u sevenler gerçekleri bilsin istiyoruz"

Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, bordo-mavili kulübü sevenlerin gerçekleri bilmesi istediklerini belirterek, "Söylediklerimi kimseyi tenkit etmek için değil. Trabzonspor’u sevenlerinin gerçekleri bilmesi için söylüyorum. Geçmiş iki başkan her icraatta, her yapılana doğru yanlış bakmadan bir muhalefet anlayışıyla tenkit de bulunurken, transferin gecikmesine ve ödemelerin açıklanmasına bir şey demiyor. Neden ? çünkü biliyorlar ki, bunların sebebi onlar. Çünkü biliyorlar ki, bunları söylerlerse , ardından bu borçların oluşmasının sebepleri ve bu konularda bilerek ya da bilmeyerek yapılan yanlışlar açıklanır. Oyunculara, menajerlere, simsarlara verilen katmerli paralar, imaj paralı açıklanır" diye konuştu.

Hacısalihoğlu, bir taraftarın mevcut kadroya transfer yapamıyorsak, mevcut kadroda para eden oyunculardan bütçe kazanıp, en azından iki stopere çevirmeliyiz önerisine ise, "Bir alan bulursanız lütfen haber verin"yanıtını verdi.
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