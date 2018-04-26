Hakan Çalhanoğlu: “Gattuso oyun kaliteme güvendi”

İtalyan basını, Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan övgüyle bahsederken, yıldız futbolcu ise İtalya kariyeri ile ilgili, "Gattusso’nun oyun kaliteme güvenmesiyle sonuç kaçınılmaz oldu" dedi.Sezon başında Alman...

İtalyan basını, Milan’da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’ndan övgüyle bahsederken, yıldız futbolcu ise İtalya kariyeri ile ilgili, "Gattusso’nun oyun kaliteme güvenmesiyle sonuç kaçınılmaz oldu" dedi.

Sezon başında Alman ekibi Bayer Leverkusen’den Milan’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu, Milan’da gösterdiği performans ile İtalyan basınında geniş yer buldu. Çalhanoğlu, İtalyan Corriere Dello Sport Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Milan Teknik Direktörü Gattusso’nun kendisiyle yakından ilgilenerek takıma adapte olmasında önemli rol oynadığını ifade ederken, "Oyun kaliteme güvenen Gattuso’nun her konuda beni desteklemesiyle ortaya çıkan sonuç kaçınılmaz oldu" şeklinde konuştu.

Başarılı futbolcu, takım arkadaşları ile zaman zaman diyalog kurmakta zorlandığını bunun kolay olmadığını belirtirken, şu anda onları anlamaya başladığını ve rahat iletişim kurabildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Inter ile anlaşma sağlanamadı"

’İtalyan kültürünü çok beğeniyorum ve İtalyanlar çok nazik insanlar’ diyen başarılı futbolcu, bir dönem İnter’e de transferinin gündemde olduğu ancak kulübü ile istenilen anlaşmanın sağlanamadığını ve transferin gerçekleşmediğini belirtti.

Milli futbolcu ile ilgili yapılan haberde yıldız futbolcunun kısa süre içerisinde takımdaki yerini sağlamlaştırdığı belirtilirken, ’Milan onunla daha iyi’ denildi. İtalyan ekibi Milan’ın Hakan’ın takıma katıldığı günden bu yana puan ortalamasının arttığı vurgulanırken, "Milan’ın puan ortalaması Hakan’ın olmadığı dönemde 0,71 iken o oynamaya başladığı günden bu yana artış gösterdi ve ortalama puan 1.87 olmaya başladı” ifadeleri kullanıldı.

Kırmızı-siyahlı ekipte gerçekleşen teknik direktör değişikliğinin Çalhanoğlu’nu olumlu etkilediği ifade edilirken, “Özellikle teknik direktör değişikliği olduğu andan itibaren Hakan, istediği performansı Gattusso ile bulmaya başladı” denildi.