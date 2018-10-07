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07 Ekim 2018 Pazar 22:28

Hakan Kutlu: “Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı ve biz hata yaptık, biz kaybettik”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından, “Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı ve biz hata yaptık, biz kaybettik” dedi.Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Osmanlıspor’a...

Hakan Kutlu: 'Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı ve biz hata yaptık, biz kaybettik”
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Osmanlıspor mağlubiyetinin ardından, “Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı ve biz hata yaptık, biz kaybettik” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 8. hafta mücadelesinde Adana Demirspor, deplasmanda Osmanlıspor’a 1-0 yenildi. Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, “Öncelikle çok üzgünüz. Üç haftadır kazanan bir takım vardı ve buraya da kazanmak için gelmiştik. Maçın sonucunda mağlup olan takımız. Ama maçın geneline bakıldığında aslında kazanamasak da en kötü bir puanla ayrılabileceğimiz bir maçtı. Pozisyonsuz geçen maçta, çıkarken kaybettiğimiz bir toptan dolayı 1-0 mağlup duruma düştük. Daha sonra oyun üstünlüğünü sağlasak da golü bulamadık. İki takımın da pozisyonu yoktu. Osmanlıspor da çok güçlü bir takım. İki takım içinde durgun bir maçtı. Golden sonra biraz daha girişimler yaptık ama golle sonuçlandıramadık. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı ve biz hata yaptık, biz kaybettik” ifadelerini kullandı.
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