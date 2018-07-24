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24 Temmuz 2018 Salı 14:33

Hakan Yavuz yuvaya döndü

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli başantrenör Hakan Yavuz’u takımın başına getirdi.

Hakan Yavuz yuvaya döndü
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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, tecrübeli başantrenör Hakan Yavuz’u takımın başına getirdi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Ertuğrul Erdoğan’dan boşalan başantrenörlük görevine takımı 2013-2014 sezonunda lige çıkaran Hakan Yavuz’u getirdi. Tecrübeli antrenör, Cebeci Spor Kompleksi’nde yer alan kulüp binasında Başkan Celalettin Deniztoker, Başkan Vekili Enver Yılmaz ve Basketbol Şube Sorumluluğu görevini de yürüten Genel Sekreter Hakan Şahin’in hazır bulunduğu törende kendisini 1 yıllığına turuncu-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Törende konuşan Başkan Celalettin Deniztoker, “Hakan Yavuz daha önce kulübümüzde başarıyla görev yapmış ve takımımızı lige taşımış bir isim. Kendisini yeniden aramızda görmekten çok mutluyuz” dedi.

Tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyespor’a döndüğü için mutlu olduğunu ifade eden Hakan Yavuz ise, “Takımı lige taşıyarak ayrılmak durumunda kalmıştık. Şimdi yeniden bir arada olmak önemli. Bizi buraya layık gören İstanbul Büyükşehir ailesine çok teşekkür ederim. İnşallah hep birlikte hem ligde hem de FIBA EuroCup’ta güzel işlere imza atacağız” diye konuştu.
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