Hakem Suat Arslanboğa Cizre’de öğrencilerle buluştu

Süper Lig hakemlerinden Suat Arslanboğa, Şırnak’ın Cizre ilçesinde belediyenin düzenlemiş olduğu ’Söyleşi’ etkinliği programında öğrencilerle bir araya geldi.

Süper Lig maçlarını yöneten 22 orta hakemden biri olan Suat Arslanboğa, Cizre Belediyesi’nin öğrencilere yönelik Hükümet Konağında düzenlemiş olduğu etkinliğe katıldı. Cizre Belediye Başkanlığının daveti üzerine ilçede halı saha futbol turnuvasının final maçını başarılı bir şekilde yöneten tecrübeli süper lig hakemi Suat Arslanboğa, öğrencilere yönelik düzenlenen programda hakemlik mesleğini anlattı.

Hükümet konağında düzenlenen programda salonu dolduran öğrencilere hitaben konuşan Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan, "Hem kaymakamlık hem de belediye başkanlığı görevini yaptığını söyledi. Bir yandan hizmetlerimizi sürdürürken bir yandan da Cizrelilere sosyal, kültürel, bilimsel, sportif anlamda faaliyetler yapıyoruz. Bu anlamda belediyemizin düzenlemiş olduğu bir futbol turnuvasını nihayetlendirdik. Açıkçası benim de beklemediğim bir kalabalık ve seyirci tablosu gördüm ve bundan da memnun oldum. Çünkü bizler yönetici olarak şunu bekliyoruz; acaba bu faaliyetin bir dönüşümü, dönümü oluyor mu? Bunu da o kalabalık kitle ile, rağbetle, ilgiyle, alaka ile anlayabiliyoruz. Bence bu futbol turnuvasından da başarılı bir sonuç aldık diye biliyoruz. O turnuvanın daha da güzel olabilmesi için biz final maçımıza bir süper lig hakemini Türkiye’de Süper Lig maçlarını yöneten 22 hakemden biri olan Suat Arslanboğa’yı sizlerle buluşturmak istedik. Onun bilgi ve görgülerini, size anlatması, sizlerde bir rol model olarak onu almanız önemlidir diye düşündüm” dedi.

Bu tür etkinliklerin kendileri içinde bir ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Arıcan, "Sürekli televizyonlarda ve haber programlarında gördüğümüz bir insanı karşımızda görmek güzel bir duygu diye düşünüyorum.Bu anlamda yapmış olduğumuz davete icabet ettikleri için Süper Lig hakemimiz değerli hocamız Suat Arslanboğa’ya teşekkür eder, görevinde üstün başarılar dilerim" diye konuştu.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan’ın yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerle söyleşi yapan Süper Lig hakemi Suat Arslaboğa, hayatını, hakemlik mesleğini, nasıl hakem olunur, hakemlik mesleğinin zorlukları ve görgü kuralları, hakemlik ve insanların hakemlere bakış açısı, futbol sahalarında yaşanan saha olayları, hakemlik mesleğinin güzel ve faydalı yönleri hakkında öğrencilere geniş bir biçimde bilgi verdi. Etkinlik sonunda öğrencilerin sorularını yanıtlayan Arslanboğa, öğrencilerin göstermiş olduğu ilgiden dolayı hem mutlu olduğunu hem de sorulan sorulardan büyük bir keyif aldığını söyledi.

Suat Arslanboğa’ya program sonunda Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Faik Arıcan tarafından teşekkür plaketi verildi.