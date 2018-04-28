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28 Nisan 2018 Cumartesi 12:22

Halil Altıntop’un takımı Kaiserslautern küme düştü

Milli futbolcu Halil Altıntop’un da forma giydiği Almanya 2. Ligi’inde mücadele eden Kaiserslautern, Arminia Bielefeld’e 3-2 yenilerek, tarihinde ilk defa 3. Lig’e düştü.

Halil Altıntop'un takımı Kaiserslautern küme düştü
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Milli futbolcu Halil Altıntop’un da forma giydiği Almanya 2. Ligi’inde mücadele eden Kaiserslautern, Arminia Bielefeld’e 3-2 yenilerek, tarihinde ilk defa 3. Lig’e düştü.

Halil Altıntop’un forma giydiği Kaiserslautern tarihinde ilk kez küme düştü. Almanya 2. Ligi’nde kümede kalmak için mücadele eden kırmızı-beyazlılar, ligin 32. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Armina Bielefeld’e 3-2 mağlup odu ve bitime iki hafta kala ligde kalma umutlarını yitirmiş oldu.

3. lige düşmeyi garantileyen Kaiserslautern’de Halil Altıntop, Arminia Bielefeld karşısında 82. dakikada oyuna dahil olurken, etkili performans gösteremedi.
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