Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 13:09

Hamza Yerlikaya: “Naim Süleymanoğlu, dünya halterine hizmet etmek istiyordu”

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya, Naim Süleymanoğlu’nun vefatı için üzgün olduklarını belirterek, “Dünya halterine hizmet etmek istiyordu” dedi.

Hamza Yerlikaya: 'Naim Süleymanoğlu, dünya halterine hizmet etmek istiyordu”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski güreşçi Hamza Yerlikaya, Naim Süleymanoğlu’nun vefatı için üzgün olduklarını belirterek, “Dünya halterine hizmet etmek istiyordu” dedi.

Vefat eden milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süleymanoğlu’nun vefat ettiği için üzgün olduklarını söyleyen Yerlikaya, “Son ziyarette Cumhurbaşkanı ile birlikteydik. Güzel anılarımız oldu. Orada, ‘Devletimi çok seviyorum’ dedi. Yanına çağırdı, oturduk. ‘Cumhurbaşkanım sizi çok seviyorum. Spora çok katkınız var. Devletimizi, milletimizi çok seviyorum’ dedi. Efsaneydi. Mekanı cennet olsun. Büyük insandı. Kalplerde yaşayacak. Allah taksiratını affetsin. Her nefis ölümü tadacak. Milletimizin ve spor camiamızın başı sağ olsun” şeklinde konuştu.

“Dünya halterine hizmet etmek istiyordu”

Naim Süleymanoğlu’nun her zaman spora hizmet etme isteği içinde olduğunu belirten Yerlikaya, "Dünya halterine hizmet etmek istiyorum’ demişti. Sürekli söylerdi, konuşurduk. 2009’da tedavi edildiğinde Şimdiki Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Adli Tıp’ta tahlilleri yaptırılmıştı. Sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız açıklama yapmıştı, Naim’e destek zamanı diye. Evime de yakın bir yerde tedavi görüyordu. Akşamları da ailesiyle birlikte oluyorduk. Milletimizi, devletimizi çok seviyorum, Cumhurbaşkanımıza çok bağlıyım derdi” diye konuştu.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<