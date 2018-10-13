Hamza Yerlikaya Spor Salonu açıldı

Galatasaray Ataşehir Spor Okulları tarafından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya adına yapılan Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Galatasaray Ataşehir Spor Okulları tarafından Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya adına yapılan Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nun açılışı gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya adına Ataşehir’de bir alışveriş merkezinde Galatasaray Ataşehir Spor Okulları tarafından yapılan Hamza Yerlikaya Spor Salonu’nun açılışı yapıldı. Açılışa Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Ataşehir Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ve Teknik Direktör Yılmaz Vural ile birlikte birçok konuk katıldı. Açılış kurdelesini kesmeden önce kendisine 58 numaralı Galatasaray forması hediye edilen Yerlikaya, burada yaptığı konuşmada, “Burası sporun Ataşehir’deki adresi olacak. Özellikle basketbol, voleybol ve bazı branşlarda sporun adresi olacağı bir açılışta hep birlikteyiz. İnşallah buradan nice şampiyonlar, nice büyük şampiyonlar çıkacak diye umut ediyorum. Burada bulunan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından spor salonunu gezen Hamza Yerlikaya ve beraberindekiler, daha sonra kısa bir süre basketbol oynadı.