Hamzaoğlu: “Galibiyeti haketmedik"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, sahada galibiyeti getirecek şeyler yapmadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hamzaoğlu, maça iyi başlayıp golü bulmalarına rağmen, girdikleri birçok gol pozisyonunu da değerlendiremediklerini söyledi.

Maçta 1-0 önde olduklarını unuttuklarını futbolcularının 2 ve 3. golü aradığını aktaran Hamzaoğlu, “Bütünlüğümüzü kaybetmeden golü arayacaktık. Biz yine uzun toplarla gol aradık, mesafeleri açtık, toparlayamadık. Alanlar verdiğiniz zaman Trabzonspor değerlendiriyor. Bu hafta futbol adına sahada iyi şeyler yaptığımızı söyleyemeyeceğiz. Galibiyeti getirecek çok şeyde yaptığımızı söyleyemeyeceğiz. Mücadele ettik. Sadece mücadele yetmiyor, birlikte mücadele edemedik. İşimiz daha da zorlaştı ama inşallah zoru başaracağız. Bize gerekli puanları alacağız. Kendi işimizi kendimiz halletmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Hamzaoğlu, rakibin penaltı pozisyonun görmediğini belirterek, hakemin iyi bir maç yönettiğini kaydetti.