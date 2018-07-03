Hasan Ali Kaldırım: 'Yeni bir ekip var, heyecanlıyız'

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni sezona yeni bir ekiple girecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi.Sezon sonunda A Milli Takım kampında yer aldığı için izinden bugün dönen ve sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen...

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, yeni sezona yeni bir ekiple girecekleri için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Sezon sonunda A Milli Takım kampında yer aldığı için izinden bugün dönen ve sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe Televizyonu’na açıklamalarda bulundu. Başarılı futbolcu, “Sezon sonunda milli takım hazırlık maçlarında görev aldığımız için tatile biraz geç başladık. Bu sebepten dolayı da takıma biraz geç katıldık. Aynı zamanda bu süreçte Damien Comolli ve Phillip Cocu ile irtibat halindeydik. Sağlık kontrolünün ardından takım arkadaşlarımızla bir araya geldik. Damien Comolli ve Phillip Cocu ile tanıştık. Buraya hazır gelebilmek için de programlarımızı tatilde uyguladık. Arkadaşlarımızı uzun bir sürenin ardından görmek güzel. Yeni bir heyecan ve yeni bir sezon. İnşallah kazasız belasız sakatlıksız bir sezon geçiririz" dedi.

"Heyecanlıyız, yeni bir ekip var"

Yeni sezon öncesi heyecan vurgusu yapan milli sol bek, "Heyecanlıyız, yeni bir ekip var. Hedeflerimiz tabii ki büyük. Taraftarlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bizleri heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. İtici güç olarak onları yanımızda görmek istiyoruz. Son yıllarda başarıya biraz aç kaldık. Bu sene inşallah her şey bizim adımıza güzel geçer ve taraftarlarımızı mutlu ederiz. Taraftarlarımızın desteğini, kupalarla onlara armağan etmek istiyoruz. Bütün kupalara talibiz. Önümüzde yoğun bir hazırlık dönemi olacak. Hocamızın sistemini uygulamak için önümüzde 4-5 hafta var. Bu süreci en iyi şekilde değerlendirip, hazır hale gelmek istiyoruz" diye konuştu.

"İyi bir ekip olmaya çalışacağız"

Teknik Direktör Phillip Cocu ile ilgili soru üzerine Hasan Ali, "Hocamızı futbolculuk döneminden biliyoruz. Çok büyük kulüplerde oynamış ve çok başarılı olmuş bir isim. Teknik direktörlük kariyerinde de son derece başarılı. PSV Eindhoven’da gösterdiği başarı herkesin malumu. Genç bir teknik adam. İnşallah Hollanda’da yakaladığı başarıyı burada bizimle de yakalayacaktır. Elimizden geleni yapıp, iyi bir ekip olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Tatil dönemini boş geçirmeyen ve antrenmanlarına devam eden 29 yaşındaki oyuncu, "Son 8-9 gündür futbolcu arkadaşlarımla birlikte Yunanistan’ın Mikonos Adası’nda kamp yaptık. Yanımızda hocamız ve bireysel fizyoterapistlerimiz de vardı. Orada güzel bir kamp süreci yaşadık. İlk defa böyle büyük bir grupla sezon öncesi antrenman yaptım. Kendimi hazır ve fit hissediyorum. Bu antrenmanların meyvesini umarım ilerleye süreçte alırım. Bu tür hazırlıklar, takımla hazırlık dönemi öncesi iyi oluyor. Sakatlık riskiniz azalıyor. Kamp sizin için daha rahat geçiyor" ifadelerini kullandı.