Hatayspor’da sakatlık şoku

Spor Toto 1. Lig takımlarından Hatayspor’un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Mehmet Tosun, Erzurum kampında sakatlık geçirdi.

Erzurum’da hastaneye kaldırılan genç oyuncu bel fıtığı şüphesiyle, Antakya’ya getirilerek özel bir hastanede tedavi altına alındı. Başarılı operasyonun ardından orta saha oyuncusunun sahalardan 1 ay uzak kalacağı öğrenildi.

12 Ağustos’ta ligin ilk maçına çıkacak olan Hatayspor’da sakatlık dolayısıyla kadrodan çıkarılan Mehmet Tosun’un, ligin ilk iki haftasında oynanacak olan Gençlerbirliği ve Karakbükspor maçlarında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.