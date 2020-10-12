Havalı Silah ile Atışlarınız Nasıl Gelişir?

Havalı tabanca ve revolverleri nefsi müdafaa aracı olarak kullanma konusu kişilerin en çok merak ettiği konudur. Farklı alanlarda güvenilir bir şekilde kullanılan bu silahların zararı gerçek silahlara göre çok daha azdır. Uzun yıllardır sıcak meşru müdafaa konusu üzerine makaleler ve raporlar düzenli olarak çeşitli uzman olmayan medya kuruluşlarında çeşit içerikler dolaşıyor ve bu tür mucizeler pnömatik silahların etkinliği hakkında bazen gülünç hale geliyor. Elbette bu tür malzemeler iz bırakmadan geçmiyor. Ruhsat almaya zaman harcamadan güçlü, "neredeyse gerçek" bir tabancaya sahip olma arzusu, insanları kendilerine bir "havalı tabanca" alıp, güvenliklerinden memnun ve emin bir şekilde taşıdıklara silahlara sahip olmasını sağlıyor. Bu noktada kişilerin havalı tabancı ile atış konusunda kendini geliştiriyor olması da son derece önemlidir.

Havalı Tabancalar da Atışlar

Gaz silindirli pnömatik tabancalar hazırdır, güzel görünür ve ucuzdur. Atış, özel değiştirilebilir kartuşlarda bulunan sıkıştırılmış karbondioksit enerjisiyle ateşlenir. Gaz silindirli havalı silahların çoğu, havalı tabancasından Beretta 92'ye kadar gerçek hayattaki askeri silah modellerinin görünümünü kopyalar. Kısa mesafeden spor ve eğlence amaçlı atışlar için tasarlanmıştır.

Bir havalı tabancanın veya tüfeğin özel şeması ve çalışma prensipleri her zaman onlara ekli pasaportta bulunabilir. Pnömatik silahlar, mermiye aktarılan sıkıştırılmış gazın enerjisine dayanır. Farklı gaz kullanırlar - CO2, hava, nitrojen ve diğerleri. Ateşlendiğinde gaz genişler ve enerjisini merminin kinetik enerjisine dönüştürür.

Havalı Tabancalar Nasıl Saklanır?

Uzun namlulu tüfekleri tutmak için ana unsur kundaktır. Ana unsurlar ön ve dipçiktir. Güçlü örneklerde, şok emici kauçuk bir arka plaka kullanılır. Tabancalarda her şey daha basittir, sadece kural olarak bir dergi ve bir silindiri barındıran bir tutamak vardır. Daha az sıklıkla, kopya modelleri bir stok yükleme yeteneğine sahip olabilir. Kavrama yanakları genellikle plastik, ahşap veya kauçuktan yapılır.

Bir tabancadaki pnömatiklerin tanınmasını engelleyebilecek bazı faktörler vardır: zayıf aydınlatma, tabancanın kozmetik ayarı (onu bir savaş analoğuna daha çok benzetir).

Bu durumda, tabancanın ne kadar "gerçek" olarak algılanacağı, bu tabancayı tutan kişinin görünüşü ile saldırganın aslında bir savaş tabancasına sahip olabilecek bir kişinin görünüşü fikrinin uyuşmasına bağlıdır. Ya da daha basit, suçlu, herhangi bir tabancayı "gerçek değil" olarak algılayacak bir zihniyete sahip olabilir.

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