SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

04 Kasım 2020 Çarşamba 22:00

Havalı Silah ile Atışlarınız Nasıl Gelişir?

Havalı Silah ile Atışlarınız Nasıl Gelişir?
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner726

Havalı tabanca ve revolverleri nefsi müdafaa aracı olarak kullanma konusu kişilerin en çok merak ettiği konudur. Farklı alanlarda güvenilir bir şekilde kullanılan bu silahların zararı gerçek silahlara göre çok daha azdır. Uzun yıllardır sıcak meşru müdafaa konusu üzerine makaleler ve raporlar düzenli olarak çeşitli uzman olmayan medya kuruluşlarında çeşit içerikler dolaşıyor ve bu tür mucizeler pnömatik silahların etkinliği hakkında bazen gülünç hale geliyor. Elbette bu tür malzemeler iz bırakmadan geçmiyor. Ruhsat almaya zaman harcamadan güçlü, "neredeyse gerçek" bir tabancaya sahip olma arzusu, insanları kendilerine bir "havalı tabanca" alıp, güvenliklerinden memnun ve emin bir şekilde taşıdıklara silahlara sahip olmasını sağlıyor. Bu noktada kişilerin havalı tabancı ile atış konusunda kendini geliştiriyor olması da son derece önemlidir.

Havalı Tabancalar da Atışlar

Gaz silindirli pnömatik tabancalar hazırdır, güzel görünür ve ucuzdur. Atış, özel değiştirilebilir kartuşlarda bulunan sıkıştırılmış karbondioksit enerjisiyle ateşlenir. Gaz silindirli havalı silahların çoğu, havalı tabancasından Beretta 92'ye kadar gerçek hayattaki askeri silah modellerinin görünümünü kopyalar. Kısa mesafeden spor ve eğlence amaçlı atışlar için tasarlanmıştır.

Bir havalı tabancanın veya tüfeğin özel şeması ve çalışma prensipleri her zaman onlara ekli pasaportta bulunabilir. Pnömatik silahlar, mermiye aktarılan sıkıştırılmış gazın enerjisine dayanır. Farklı gaz kullanırlar - CO2, hava, nitrojen ve diğerleri. Ateşlendiğinde gaz genişler ve enerjisini merminin kinetik enerjisine dönüştürür.

Havalı Tabancalar Nasıl Saklanır?

Uzun namlulu tüfekleri tutmak için ana unsur kundaktır. Ana unsurlar ön ve dipçiktir. Güçlü örneklerde, şok emici kauçuk bir arka plaka kullanılır. Tabancalarda her şey daha basittir, sadece kural olarak bir dergi ve bir silindiri barındıran bir tutamak vardır. Daha az sıklıkla, kopya modelleri bir stok yükleme yeteneğine sahip olabilir. Kavrama yanakları genellikle plastik, ahşap veya kauçuktan yapılır.

Bir tabancadaki pnömatiklerin tanınmasını engelleyebilecek bazı faktörler vardır: zayıf aydınlatma, tabancanın kozmetik ayarı (onu bir savaş analoğuna daha çok benzetir).

Bu durumda, tabancanın ne kadar "gerçek" olarak algılanacağı, bu tabancayı tutan kişinin görünüşü ile saldırganın aslında bir savaş tabancasına sahip olabilecek bir kişinin görünüşü fikrinin uyuşmasına bağlıdır. Ya da daha basit, suçlu, herhangi bir tabancayı "gerçek değil" olarak algılayacak bir zihniyete sahip olabilir.

En Kaliteli Havalı Tabanca Modelleri

Siz de en kaliteli ve profesyonel havalı silah modellerini araştırıyor ve bu konu ile ilgili bilgi almak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Havalı tabanca fiyatları ile de detaylı bilgi alabileceğiniz Kamp Seti sayesinde profesyonel ve kaliteli bir şekilde üretilen havalı tabanca modellerine sahip olabilirsiniz. En kaliteli ürünleri sizlere sunan Kamp Seti ile iletişim kurarak havalı tabanca fiyatları ve havalı silahlar ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhls Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz daha Önce İHA Abonesiydi. Kaynağı belirtilmeyen bu tür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.

İlgili Galeriler
Öğrencileri İle İnternet Üzerinden Aktif İletişime Devam Etti Öğrencileri İle...
23. Malatya Kayısı Festivali Kortej Yürüyüşü 23. Malatya Kayısı...
Malatya'da Kayısı Hasadı Başladı Malatya’da Kayısı...
Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Ettiği 13. Tarım Fuarı Açıldı Büyükşehir Belediyesi’nin...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yok Olacaktı Yeniden Zirvede! Nathaniel Phillips Yok Olacaktı Yeniden Zirvede! Nathaniel Phillips
Falcao Beklentileri Yükseltti Falcao Beklentileri Yükseltti
1xBet apk ile en iyi bahis şirketi her zaman sizinle 1xBet apk ile en iyi bahis şirketi her zaman sizinle
Fatih Terim: "Muslera bizler için bir kaleciden daha fazlası" Fatih Terim: "Muslera bizler için bir kaleciden...
Fenerbahçe'nin Teknik Patronundan golcü yıldıza veto! Fenerbahçe'nin Teknik Patronundan golcü yıldıza...
Messi Barcelona ile Sezonun İlk Antrenmanına Çıktı Messi Barcelona ile Sezonun İlk Antrenmanına Çıktı
Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e Gönderme Ahmet Nur Çebi'den Mustafa Cengiz'e Gönderme
Burak Yılmaz’dan Ayrılık Paylaşımı Burak Yılmaz’dan Ayrılık Paylaşımı
Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor Yeni Malatyaspor’da Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Fenerbahçe’ye Tolga Ciğerci’den kötü haber! Fenerbahçe’ye Tolga Ciğerci’den kötü haber!
Maç skorunu kanıtlanmış platformdan öğrenin Maç skorunu kanıtlanmış platformdan öğrenin
Onyekuru'dan Dikkat Çeken Paylaşım Onyekuru'dan Dikkat Çeken Paylaşım
Fenerbahçe'de Coronavirüs Paniği Fenerbahçe'de Coronavirüs Paniği
Burak Yılmaz'dan Bomba Açıklamalar Burak Yılmaz'dan Bomba Açıklamalar
Roma'dan Flaşh Cengiz Ünder Kararı Roma'dan Flaşh Cengiz Ünder Kararı
Yukarı Çık
banner724
banner711

Yok Olacaktı Yeniden Zirvede! Nathaniel Phillips

Haberi Oku