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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:39

Hayalleri gerçek olan Bayburt’lu öğrencilerden Burak Yılmaz’a teşekkür

Sosyal medyadan Burak Yılmaz’a ulaşan öğrenciler, milli futbolcunun kendilerini Trabzonspor-Sivasspor maçında ağırlamasının ardından, yıldız golcüye teşekkür ettiler.Trabzonspor’un yıldız golcüsü Burak Yılmaz’a sosyal medya üzerinden...

Hayalleri gerçek olan Bayburt'lu öğrencilerden Burak Yılmaz'a teşekkür
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Sosyal medyadan Burak Yılmaz’a ulaşan öğrenciler, milli futbolcunun kendilerini Trabzonspor-Sivasspor maçında ağırlamasının ardından, yıldız golcüye teşekkür ettiler.

Trabzonspor’un yıldız golcüsü Burak Yılmaz’a sosyal medya üzerinden mesaj atan ve "Trabzonspor’un maçını stattan izlemek ve Trabzonspor forması almak istiyoruz" diyen Çatıksu İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerini, Burak Yılmaz, Trabzonspor-Sivasspor karşılaşmasına davet etmişti. Öğrencilere bisiklet ve Trabzonspor forması alan yıldız golcüye, bugün teşekkür mesajı geldi. Okul yönetimi, öğrencilerin hayallerini gerçekleştiren Burak Yılmaz’a ve Trabzanspor Yönetimi’ne ilçe ve öğrenciler adına teşekkür etti.
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