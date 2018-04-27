Hayrettin Hacısalihoğlu: 'Yaşananlar ve gelişmeler bizlere kaygı veriyor'

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşananların ve gelişmelerin kaygı verici olduğunu söyledi. Hacısalihoğlu, Trabzonspor camiasının asla aklından çıkarmayacağı 2011 hadisesi olduğunu da vurgulayarak, kesin delillerle ortaya konmuş şampiyonluk kupasının da halen teslim edilmediğini belirtti.

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta yaşananları ve sonrasında verilen kararları değerlendirdi. Hacısalihoğlu, 2007-2008 sezonunda Trabzonspor 1-0 öndeyken, maçın bitimine 30 saniye kala tatil edilen Sivasspor maçında, bordo-mavili takımın 3-0 hükmen yenik sayılmasını ve alınan 5 maçlık cezayı hatırlattı.

"Verilmesi gereken cezalarda yanlışlıklar olduğunu düşünüyoruz"

Hacısalihoğlu, yaşananların futbolun içinde olmaması gereken hadiseler olduğunu belirterek, "Sporun içinde olan insanlar olarak kaygıyla, üzüntüyle bakıyoruz. Hiç olmamasını istiyoruz. Maalesef ülkemizde son yıllarda bu tarz hadiseler yaşandı. Sporda yaşanan şiddet hadiseleri sonrasında verilmesi gereken cezalarda yanlışlıklar olduğunu düşünüyoruz. Yakın tarihte Trabzonspor’un çok ilgili olduğu bir Sivasspor maçı hadisesi var. Benzer birbiriyle ilişkili hadiseler. Orada verilen ceza ve son olarak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynan maçta verilen ceza insanların gönlünde pek yer bulmadı. Bizim camiamızın asla aklından çıkaramayacağı 2011 hadisesi var. Mahkemenin, yargıtayın, UEFA’nın ve CAS’ın verdiği karara rağmen şike hadisesi var. Böyle kesin net delillerle ortaya konmuş şampiyonluk kupası halen daha teslim edilmemiş vaziyette. Trabzonspor camiası olarak bu tip hadiselerden üzüntü duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaşananlar ve gelişmeler bizlere kaygı veriyor"

Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, yaşanan olayların kaygı verici olduğunu söyleyerek, "Fenerbahçe ile Beşiktaş maçında yaşananlar spor camiası içindeki bir kulüp olarak bizleri ilgilendirmekle birlikte İstanbul’un iki kulübü arasındaki bir hadisedir. Direk olarak bizi ilgilendirmiyorsa da yaşananlar ve gelişmeler bizlere kaygı veriyor" değerlendirmesini yaptı.

"Beşiktaş duruşunu sergiliyor"

Beşiktaş’ın maça çıkmama kararı ile ilgili olarak ise Hacısalihoğlu, "Bir camianın bu konudaki duruşunu sergiliyor. Önce divan kurulu böyle bir karar vermiş ve sonrasında ise yönetim bunu uygulamış. Bizim camiadan bunu olumlu ya da olumsuz çeşitli tepkiler geldi. Trabzonspor’da neden 2011’de böyle bir şey yapmadı diye, çok benzese de aynı hadise değil. Bir kupada oynamayacaksın belkide seneye kupaya dahil olmayacaksın. Diğerinde ise ligden çekilme durumu ikisi çok farklı boyutlarda hadiseler. Bu iyi irdelenirse aynı olmadığı çok net görülüyor" diye konuştu.

"Avrupa Kupalarınas katılmak istiyoruz"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kalan maçlara ve kadromuza baktığımızda Avrupa Kupalarına katılma hedefini yakalamaları gerektiğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ancak çok miktarda da sakat oyuncumuz var. Beklemediğimiz bir şekilde bir çok oyuncumuz adeta sahada yürürken, koşarken sakatlandı. Şansızlık diye düşünüyorum. Bunlara rağmen Trabzonspor kalan maçlarını kazanıp Avrupa Kupalarına katılması gerekir. Bunu da başaracağımızı umuyorum."