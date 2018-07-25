Holanda’da kamp yapan ve yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Hollanda ekiplerinden Ado Den Haag ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Kırmızı-beyazlıların golünü Doukara attı.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda’da kamp çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, son hazırlık maçında Ado Den Haag ile karşılaşan Antalyaspor, Doukara’nın 81. dakikada penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Antalyaspor karşılaşmaya Boffin, Celustka, Diego, Nazım, Birkan, William, Hakan, Harun, Maicon, Danilo ve Doukara 11’iyle çıktı.
Hazırlık maçı: Adı Den Haag: 0 - Antalyaspor: 1
Holanda’da kamp yapan ve yeni sezon hazırlıklarına devam eden Antalyaspor, Hollanda ekiplerinden Ado Den Haag ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kazandı. Kırmızı-beyazlıların golünü Doukara attı.Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda’da...