Hazırlık maçı: Al Duhail SC: 1 - Trabzonspor: 1

Trabzonspor, Slovenya’daki son hazırlık maçını Katar’ın Al Duhail SC takımıyla oynadı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Avusturya’nın Villach Lind Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Nagele Robert, Fischer Jürgen, Hattenberger Philip hakem üçlüsü yönetti.

Trabzonspor, Katar ekibi karşısına; Esteban (Bahadır dk. 46), Pereira, Hüseyin Türkmen, Kucka (Cafer dk. 78), Novak, Onazi (Murat Cem dk. 69), Sosa (Yüksel Şişman dk. 61), Yusuf Yazıcı (Batuhan Artaslan dk. 46), Olcay Şahan (Alihan Tuncer dk. 55), Abdulkadir Parmak (Muhammet Beşir dk. 61), Hugo Rodallega (Sheydaev dk. 61) şeklinde çıktı.

Katar ekibi ise, Amine, Musa (Dame Traore dk. 60), Lucas Mendes, Murad Naji, Sultan Al Brake (Hazem Shehata dk. 46), Karim Boudaiaf (Bader dk. 85), Nam Tae (Abdullan Abdul Selam dk. 46), Ismaeel Mohammad (Abdurrahman Mustafa dk. 70), Ali Hasan Afif, Youssef El-Arabi (Munaer dk. 85), Assım Madibo (Bassam Hisham dk. 72) şeklinde sahaya çıktı.

İlk yarıda karşılıklı goller

Trabzonspor ile Al Duhail takımı arasında oynanan maçın ilk yarısında iki takımın da temkinli oynadı. Hüseyin müsabakanın 37. dakikasında yaptığı hatayı ise telefi etti. Rakibini kaçıran genç oyuncu Estaban’ın kaleyi terk etmesi sonucu boşta kalan kaleyi kapatarak Ali Hassan Afif’in kafa vuruşunda golü önledi. Karşılıklı atakların yaşandığı müsabakada bordo-mavili takım ve Katar ekibinin net pozisyon yakaladılar. 43 dakikada Karim Boudaiaf’un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Esteban’ın sağından ağalarla buluştu. Trabzonspor’dan cevap gecikmedi. 44. dakikada ise Trabzonspor’un golü Rodallega’dan geldi. Olcay’ın pasında topu göğüsünde yumuşatan oyuncu düzgün bir vuruşla kalecinin sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu.

Yusuf Yazıcı ikinci yarıya çıkmadı

Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Yusuf Yazıcı ilk yarının sonlarına doğru aldığı darbe sonucu sakatlık yaşadı. İkinci yarıda yerini Batuhan Artaslan’a bıraktı.

Karaman, Kucka’yı savunmada oynattı

Sezon başında elindeki 3 stoper oyuncusunu gönderdikten sonra bu bölgede arayışa giren Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman, elindeki mevcut kadroyla bu sorunu gidermeye çalışıyor. Mustafa Akbaş’ın dünkü antrenmanda sakatlık yaşamasının ardından ağrıları olan savunma oyuncu bu maçta risk edilmedi. Daha önce oynanan 3 hazırlık maçında Hüseyin Türkmen ve Mustafa Akbaş ikilisine görev veren genç teknik adam bu maçta ise Kucka, Hüseyin ikilisini oynattı.

Sosa ilk on birde

Sakatlığı nedeniyle ilk hazırlık kampında takımdan ayrı olarak bireysel çalışmalar yapan Sosa ise ilk kez bir hazırlık maçında ilk on birde sahaya çıktı. İkinci kamp döneminde kendini toparlamaya çalışan ve ritim yakalamayı çalışan oyuncu, Ünal Karaman tarafından görev verildi.

Abdulkadir Parmak 4 hazırlık maçında ilk on birde başladı

Trabzonspor’un genç oyuncularından Abdulkadir Parmak, Ünal Karaman tarafından 4 hazırlık maçına da ilk on birde başladı. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspyor’da kiralık olarak geçiren Parmak, bu sezon Trabzonspor ile birlikte kamp katılarak iyi bir performans ortaya koydu.