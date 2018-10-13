Hazırlık Maçı: Balıkesirspor Baltok: 0 - Bursaspor: 3

Balıkesirspor ile Bursaspor arasında oynanan hazırlık maçını yeşil-beyazlı ekip 3-0 kazandı.
Balıkesirspor, milli arada sahasında Bursaspor’u ağırladı. Yeşil-beyazlılar, 9. dakikada Ali Akman, 72. dakikada Furkan Soyalp ve 90. dakikada Çağatay Yılmaz’ın attığı gollerle müsabakayı 3-0 kazandı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan xx, Baran Eraslan xx, Bersan Duran xx
Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen xx (Vukovic dk. 46 xx), Okan Alkan xx (Uğur Aygören dk. 60 x), Cüneyt Köz xx (Kağan Kayalı dk. 90 ?), Tomislav Glumac xx (Kuban Altınbudak dk. 82 ?), Doğa İşeri xx (Cumali Bişi dk. 60 x), Muhammed Ali Doğan xx (Serdar Güncü dk. 46 x), Furkan Çil xx (Bülent Cehavir dk. 60 x), Nizamettin Çalışkan xx (Celal Emir dk. 46 x), Mahatma Otoo xx (Sedat Şahintürk dk. 46 xx), Mehmet Boztepe x (Rahmi Anıl dk. 71 xx), Abdulkadir Özgen xx (Steve Beleck dk. 46 xx)
Yedekler: Batuhan Emre
Teknik Direktör: Giray Bulak
Bursaspor: Okan Kocuk xx (Ataberk dk. 46 xx), Muhammed Emin xx (Aytaç Kara dk. 46 xx), Santiago Vergini xxx, Furkan Emre Ünver xx, Onur Atasayar xx (Umut Meraş dk. 46 xx), Furkan Soyalp xx, Ramazan Keskin xx (Lima dk. 46 xx), Burak Kapacak xx, Jires Kembo xxx (Latovlevıcı dk. 46 xx), Yusuf Erdoğan xx (Çağatay Yılmaz dk. 68 xx), Ali Akman xxx (Sakho dk. 46 x)
Yedekler: Barış Yardımcı, Chedjou, Stancu
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Ali Akman (dk. 9), Furkan Soyalp (dk. 72), Çağatay Yılmaz (dk. 90) (Bursaspor)Sarı kart: Cumali Bişi (Balıkesirspor Baltok)