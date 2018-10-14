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14 Ekim 2018 Pazar 16:59

Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 3 - Dinamo Batumi:1

Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ligde milli arayı değerlendirerek Dinamo Batumi ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet...

Hazırlık maçı: Çaykur Rizespor: 3 - Dinamo Batumi:1
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Süper Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ligde milli arayı değerlendirerek Dinamo Batumi ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Uygar Bebek, Muhammet Yumak

Çaykur Rizespor: Cihan xx (Gürkan dk.88 ?), Fink xx (Eren Karadağ dk.87 ?), Jach xx (Emirhan Topçu dk.80 ?), Koray xx (Ali Çamdalı dk .86 ?), Traore xx (Mehmet Uslu dk.80 ?), Petrucci xx (Orhan dk.80 ?), Robin Yalçın xx (Saadane dk.67 x), Abdullah Durak xx (Boldrın dk.45 x), Süleyman Koç xx (Samudıo dk.45 x), Mustafa Saymak xx (Çınar Tarhan dk.80 ?) ,Gladkyy xx (Gueye dk .86 ?)

Yedekler: Cisse Cheıkh

Teknik direktör: Okan Buruk

Dinamo Batumi: Alavidze xx (Shovnhdze dk.28 x), Gogitidze xx (Tevdoradze dk.45 x), Gagoshıdze xx, Kavtaradze xx, Chaladze xx, Varshanıdze xx (Abuselidze dk.60 x), Sharigadze xx, Gabriel xx (İluridze dk. 45 x), Ganelidze xx (Fartenadze dk.67 x), Flamarıon xx (Kıkalıshvılı dk.72 x), Shbanadze xx (Ganngrava dk.60 x)

Yedekler:Adhmadze

Teknik direktör: Gıoregı Geguchadze

Goller: Gagoshıdze (dk. 7 kk), Gladkyy (dk. 30), Eren Karadağ (dk.89) (Çaykur Rizespor), Shbanadze (dk 35) (Dinamo Batumi)
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