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21 Temmuz 2018 Cumartesi 23:02

Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Feyenoord: 3 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda ekibi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

Hazırlık maçı: Fenerbahçe: 3 - Feyenoord: 3 (Maç sonucu)
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Ülker Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda ekibi Feyenoord ile 3-3 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada orta sahadan gelen topla defansın arkasına sarkan Robin van Persie, ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

61. dakikada Valbuena’nın pasında sağ kanatta topla buluşan Barış Alıcı’nın ceza sahasına çalımlarla girip yaptığı plase vuruşu kaleci Bijlow kornere çeldi.

83. dakikada sol kanatta topla buluşan Vilhena’nın topu sürüp, ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Erten kontrol etti.

87. dakikada Berghuis’un ceza yayı üzerinden uzak direğe yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak içeri girdi. 3-1

90. dakikada Berghuis’un sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Toornstra kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+5. dakikada ceza sahası içinde Islan’nın Vilhena’ya yaptığı müdahale sonucunda hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada Berghuis’un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-3

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Erdem Bayık xx

Fenerbahçe: Volkan xx (Erten dk. 64 x), Isla xx, Neustaedter xx, Skrtel xx (Yiğithan dk. 85 ?), Hasan Ali xx (Serhat dk. 75 ?), Mehmet Topal xx (Ferdi dk. 80 ?), Eljif xxx, Barış xxx (Josef de Souza dk. 63 x), Valbuena xxx (Dirar dk. 64 x), Giuliano xxx, Alper xx (Samed dk. 75 ?)

Yedekler: Berke, Ahmethan, Ozan, Salih Uçan, Şener

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Feyenoord: Bijlow x, Van Der Heijden x, Juste xx (Nieuwkoop dk. 63 x), Botteghin xx, Malacia x (Verdonk dk. 80 ?), Vilhena xx, Toornstra xx, Larsson x, Berghuis xx, Wehrmann x (Ayoub dk. 72 ?), Robin van Persie x (Vente dk. 73 x)

Yedekler: Sven Van Beek, Boetius, Orkun Kokcu, Jones, Hankouri, Ten Hove, Burger, Geertruida

Teknik Direktör: Van Bronckhorst

Goller: Eljif (dk. 7), Giuliano (dk. 14 pen.), Valbuena (dk. 18) (Fenerbahçe), Berghuis (dk. 87 ve 90+6 pen.), Toornstra (dk. 90) (Feyenoord)

Sarı kartlar: Eljif (Fenerbahçe), Berghuis (Feyenoord)
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