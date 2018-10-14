Hazırlık maçı: Göztepe: 1 - Altınordu: 1

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu ile milli maç arasında oynadığı özel maçtan 1-1’lik skorla ayrıldı.
Maçtan dakikalar:
8. dakikada Kerim Alıcı’nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Kemal Rüzgar kafayı vurdu, top kalecide kaldı.
11. dakikada Atakan Üner ceza sahası yayı üzerindeki Murat Uçar’ı gördü. Murat’ın içeriye ortasında Kemal Rüzgar topu ağlara gönderdi. 0-1
21. dakikada Atakan Üner sağ çaprazdan içeriye girdi, dar açıdan vuruşunda top yandan auta çıktı.
22. Yalçın Kayhan’ın pasında topla buluşan Cikalleshi, kaleci Erhan Erentürk ile karşı karşıya kaldı. Cikalleshi’nin açısını daraltan Erhan, başarılı hamlesi ile topu aldı.
58. dakikada Samed Ali’nin sol taraftan gönderdiği pasta topla buluşan Yalçın çok sert vurdu. Kaleci Erhan son anda uzanarak topu kornere çeldi.
71. dakikada topla buluşan Cikalleshi savunmayı ve kaleciyi çalımladıktan sonra boş kaleye topu bıraktı. 1-1
76. dakikada Gouffran ceza sahası dışından sert vurdu kaleci son anda uzanarak topu kornere çeldi.
77. dakikada Ngando’nu kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Hakan Cinemre’nin kafa vuruşu önce savunmaya, sonra direğe çarptı.
87. dakikada Sefa Yılmaz’ın kullandığı köşe vuruşundan gelen topa Mehmet Enes Sığırcı kafayı vurdu, top direkten döndü.
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, İlker Takpak xx, Sezgin Çınar xx
Göztepe: Göktuğ Bakırbaş xx (Eren Bilen dk.46 x), Hakan Cinemre xx, Kadu xx, Yalçın Kayan xx, Erol Hakan Sepil x (Berkan Emir dk.57 x), Alpaslan Öztürk xxx, Yoan Gouffran xx, Tayfur Bingöl xxx, Samed Ali Kaya xx, Axel Ngando xx, Sokol Cikalleshi xxx (Oliver Kubilay dk. 83 ?)
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Altınordu: Erhan Erentürk xx (Ali Emre Yanar dk.63 x), Kerim Alıcı x (Onur Taha Takır dk.46 xx), Sinan Osmanoğlu xx (Mehmet Enes Sığırcı dk. 72 x), Hasan Hatipoğlu x (Recep Yemişci dk. 63 x), Ali Yaşar xx, Murat Uçar x (Deniz Kılınç dk. 16 xx), Berkay Samancı xx (Egehan Gök dk. 79 x), Hüseyin Atakan Üner xx, Sefa Yılmaz xxx, Muhammed Mert xx, Kemal Rüzgar xxxGoller: Kemal Rüzgar (dk. 11) (Altınordu), Cikalleshi (dk. 71) (Göztepe)