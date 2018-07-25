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25 Temmuz 2018 Çarşamba 21:48

Hazırlık maçı: Osmanlıspor: 2 - Alanyaspor: 1

Bolu’da hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor, hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ankara ekibi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Osmanlıspor, çalışmalarına Bolu’da...

Hazırlık maçı: Osmanlıspor: 2 - Alanyaspor: 1
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Bolu’da hazırlıklarını sürdüren Osmanlıspor, hazırlık maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Ankara ekibi, rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Osmanlıspor, çalışmalarına Bolu’da devam ediyor. Hazırlık maçında Süper Lig ekibi Alanyaspor ile karşı karşıya gelen Ankara temsilcisi, mücadeleyi 2-1 kazandı. Osmanlıspor’un golleri 8. dakikada Ceyhun Gülselam ve 55. dakikada Sokol kaydetti. Alanyaspor’un tek sayısı ise 90. dakikada Campos’tan geldi.
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