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11 Ekim 2018 Perşembe 21:19

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Bosna Hersek: 0 (İlk yarı)

A Milli Takımın Rize’de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı golsüz berabere bitti.

Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Bosna Hersek: 0 (İlk yarı)
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A Milli Takımın Rize’de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısı golsüz berabere bitti.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Dzeko’nun pasında sağ çaprazda topla buluşan Visca’nın sert vuruşunda kaleci Sinan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sol taraftan gelişen Bosna Hersek atağından topla birlikte ceza sahası içine giren Goran Zakaric’in vuruşu kaleci Sinan’dan döndü. Dönen topa Visca’nın vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

22. dakikada Bosna Hersek savunmasında oluşan karambolde ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Hakan Çalhanoğlu’nun sert şutu yan ağlarda kaldı.

25. dakikada Cengiz Ünder pasında topu önüne alan Hakan Çalhanoğlu’nun ceza sahası dışından sert şutu kaleci Sehic’de kaldı.

32. dakikada Oğuzhan’ın pasında kale sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Enes’in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Stat: Rize

Hakemler: Sergei Karasev xx, Igor Demeshko xx, Alexey Lunev xx

Türkiye: Sinan xxx, Şener Özbayraklı xx, Kaan Ayhan xx, Çağlar Söyüncü xx, Ömer Bayram xx, Mahmut Tekdemir xx, Oğuzhan Özyakup xx, Okay Yokuşlu xx, Cengiz Ünder xx, Hakan Çalhanoğlu xx, Enes Ünal x

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Gökhan Akkan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Serdar Gürler, Cenk Tosun, Berkay Özcan, Mehmet Zeki Çelik, Ertuğrul Ersoy, Tarkan Serbest, Yunus Mallı, Mert Müldür

Teknik Direktör: Mircea Lucescu

Bosna-Hersek: Ibrahim Sehic xxx, Darko Todorovic xx, Bojan Nastic x, Ognjen Vranjes xx, Ervin Zukanovic xx, Gojko Cimirot xx, Miralem Pjanic xx, Rade Krunic xx, Edin Visca xx,Goran Zakaric xx, Edin Dzeko x

Yedekler: Asmir Begovic, Vedran Kjosevski, Eldar Civic, Muhamed Besic, Haris Duljevic, Sanjin Prcic, Toni Sunjic, Riad Bajic,Kenan Kodro-Maksumic, Elvis Saric, Deni Milosevic

Teknik Direktör: Robert Prosinecki
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