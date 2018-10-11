Hazırlık maçı: Türkiye: 0 - Bosna Hersek: 0 (Maç sonucu)

A Milli Takım’ın Rize’de Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
68. dakikada Cengiz Ünder’in sağ taraftan ortasında sol taraftan bindirme yapan Hakan Çalhanoğlu’nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
70. dakikada Oğuzhan’ın pasında ceza sahası içine giren Cenk Tosun’un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Begovic’in sağından dışarı gitti.
Stat: Rize
Hakemler: Sergei Karasev xx, Igor Demeshko xx, Alexey Lunev xx
Türkiye: Sinan xxx, Şener Özbayraklı xx (Mert Müldür dk. 86 ?), Kaan Ayhan x (Ertuğrul Ersoy dk. 82 ?), Çağlar Söyüncü xx, Ömer Bayram xx, Mahmut Tekdemir xx (Yunus Mallı dk. 65 x), Oğuzhan Özyakup xx (Berkay Özcan dk. 86 ?), Okay Yokuşlu xx, Cengiz Ünder x (Serdar Gürler dk. 80 ?), Hakan Çalhanoğlu xx, Enes Ünal x (Cenk Tosun dk. 46 x)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Gökhan Akkan, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz, Mehmet Zeki Çelik, Tarkan Serbest
Teknik Direktör: Mircea Lucescu
Bosna Hersek: Ibrahim Sehic xxx (Asmir Begovic dk.46 x), Darko Todorovic xx, Bojan Nastic x, Ognjen Vranjes xx, Ervin Zukanovic xx, Gojko Cimirot xx, Miralem Pjanic xx (Sanjin Prcic dk.46 x), Rade Krunic xx (Sarıc dk. 81 ?), Edin Visca xx (Milosevic dk.46 x), Goran Zakaric xx (Kenan Kodro-Maksumic dk. 69 x), Edin Dzeko x (Riad Bajic dk. 46 x)
Yedekler: Vedran Kjosevski, Eldar Civic, Muhamed Besic, Haris Duljevic, Toni Sunjic
Teknik Direktör: Robert ProsineckiSarı kart: Ognjen Vranjes (Bosna Hersek)