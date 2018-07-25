SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Temmuz 2018 Çarşamba 20:38

Hazırlık maçında taraftarlar birbirine girdi

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor, hazırlık maçında Karşıyaka’yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, Karşıyaka’yı 2-1 yenerken devre arasında Turgutluspor taraftarı ile Karşıyaka taraftarı sahaya atlayarak kavga ettiler. Polis...

Hazırlık maçında taraftarlar birbirine girdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor, hazırlık maçında Karşıyaka’yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, Karşıyaka’yı 2-1 yenerken devre arasında Turgutluspor taraftarı ile Karşıyaka taraftarı sahaya atlayarak kavga ettiler. Polis ekipleri kavgayı güçlükle kontrol ederken ikinci yarı geç başladı.

Yedi Eylül Stadyumu’nda Turgutluspor ile Karşıyaka hazırlık maçında karşılaştı. Her iki takımda da tüm oyuncular forma giyerken Turgutluspor’un gollerini Çağrı ve Fatih Çakır kaydetti, Karşıyaka’nın tek golü Harun’dan geldi. Saha içerisinde dostluk havasında geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanan taraf oldu.

Devre arası saha karıştı

Maçın devre arasında ise saha bir anda savaş alanına döndü. Turgutluspor taraftar grubu arasında yer alan Manisaspor taraftarı ile Karşıyaka taraftarı arasında tansiyon yükseldi. Karşıyaka taraftarı ile Turgutluspor tarafında bulunan Turgutluspor ve Manisaspor taraftarı yeşil sahada birbirlerine girdi. Her iki taraf da birbirine saldırırken polis olaylar güçlükle yatıştırdı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku