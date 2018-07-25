Hazırlık maçında taraftarlar birbirine girdi

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Turgutluspor, hazırlık maçında Karşıyaka’yı konuk etti. Kırmızı-siyahlılar, Karşıyaka’yı 2-1 yenerken devre arasında Turgutluspor taraftarı ile Karşıyaka taraftarı sahaya atlayarak kavga ettiler. Polis ekipleri kavgayı güçlükle kontrol ederken ikinci yarı geç başladı.

Yedi Eylül Stadyumu’nda Turgutluspor ile Karşıyaka hazırlık maçında karşılaştı. Her iki takımda da tüm oyuncular forma giyerken Turgutluspor’un gollerini Çağrı ve Fatih Çakır kaydetti, Karşıyaka’nın tek golü Harun’dan geldi. Saha içerisinde dostluk havasında geçen karşılaşmayı Turgutluspor 2-1 kazanan taraf oldu.

Devre arası saha karıştı

Maçın devre arasında ise saha bir anda savaş alanına döndü. Turgutluspor taraftar grubu arasında yer alan Manisaspor taraftarı ile Karşıyaka taraftarı arasında tansiyon yükseldi. Karşıyaka taraftarı ile Turgutluspor tarafında bulunan Turgutluspor ve Manisaspor taraftarı yeşil sahada birbirlerine girdi. Her iki taraf da birbirine saldırırken polis olaylar güçlükle yatıştırdı.