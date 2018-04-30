Hentbolda kupa ve madalyalar sahiplerini buldu

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen hentbol müsabakalarında dereceye girenler kupa ve madalyalarını aldı.20 bini aşkın öğrencinin katıldığı Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri tüm hızıyla devam ediyor....

Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri kapsamında düzenlenen hentbol müsabakalarında dereceye girenler kupa ve madalyalarını aldı.

20 bini aşkın öğrencinin katıldığı Nilüfer 17. Uluslararası Spor Şenlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şenlikler kapsamında Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde yapılan hentbol müsabakaları renkli görüntüler yaşandı. Genç erkekler, yıldız erkekler, yıldız kızlar ve minik erkekler olmak üzere 4 kategoride yapılan karşılaşmalarda dereceye girenler ödüllendirildi. Hentbol genç erkekler kategorisinde birinci Özel Meltem Koleji ikinci Havva Aslanoba MTAL, üçüncü de Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Yıldız erkeklerde ilk sırayı Nilüfer Şehitler Ortaokulu B takımı alırken, ikinci Nilüfer Şehitler Ortaokulu A takımı, üçüncü Vahide Aktuğ Ortaokulu, dördüncü de İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu oldu. Yıldız kızlar kategorisinde birinci Dilek Özer Ortaokulu, ikinci İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu A takımı, üçüncü Vahide Aktuğ Ortaokulu, dördüncü de İsmail Kadriye Solakoğulları Ortaokulu B takımı oldu.

Minik erkekler kategorisinde de birinciliği Özel Meltem Koleji, ikinciliği Özel ÇEK 3 Mart Azizoğlu Eğitim Kurumları, üçüncülüğü Abdurrahman Vardar İlkokulu, dördüncülüğü de 15 Temmuz İlkokulu elde etti.

Dereceye girenler kupa ve madalyalarını öğretmenlerin elinden aldı.