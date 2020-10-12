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25 Ocak 2021 Pazartesi 23:20

Herşey betting affiliate programs yapmayı öneriyor

Herşey betting affiliate programs yapmayı öneriyor
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Sosyal ağlarda veya YouTube da kendi izleyicileriyle aktif olarak etkileşimde bulunmaktan ssevenler için güzel haberler var. Herşey betting affiliate programs – 1xBet çekici şartlarda yapmayı teklif ediyor.

Yapmanız gereken ilk şey özel bir form doldurmaktır.Daha sonra,firma yetkilileri 48 saat içinde değerlendirecek.

Bir ödül almak için, yalnızca yeni kullanıcıların kaydını kolaylaştırmanız değil, aynı zamanda aktif kullanıcıları çekmeniz gerekir. Özel bağlantılar içeren sosyal ağlarda gönderi yayınlamak gerekir. Kullanıcılar onları takip ederse, kaydolursa, hesabını doldurursa ve aktif olarak bahis oynarsa, bir promosyon alacaksınız.

Buna ek olarak, bahisçi, profilini daha önce açmasına yardım ettiğiniz her kullanıcıdan yüzde 40 a varan sınırsız bir komisyon sunar. Ayrıca sadece spor bahisleri değil, aynı zamanda "Casino", "Poker" bölümleri de dikkate alınır.

Para her hafta ödenir ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemini kendiniz seçersiniz. 160 tan fazla işlem yöntemi mevcut.

Maksimum ödülü almak için, kullanıcıları düzenli olarak bahis oynamaya teşvik etmelisiniz. Bu yüzden, her zaman bu şirkete kaydolmanın avantajları, mevcut promosyonlar, bonuslar, kazanabileceğiniz ilginç spor etkinlikleri hakkında konuşun.

Herşey betting affiliate programs yapın, 1xBet şirketi kazancı garanti ediyor

Şimdi kazanmak gerçek olmaktan daha fazla.Ayrıca 1xBet şirketi herşey betting affiliate programsı dünyanın her köşesinde uyguluyor. Bu sayede operasyonlar hata ayıklanmış ve sabittir.

Örneğin, promosyon materyalleri düzenli olarak güncellenir, bu yüzden ilgili bilgileri yayınlayacaksınız. Bu ek geri bildirim sağlayacaktır. Ortaklık programının diğer avantajları arasında bunlar var:

  1. Kendi istatistiklerinizi gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilme. Bu sayede, izleyicinin tam olarak neyi sevdiğini ve neyin reddedilmeye neden olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.
  2. Ödeme işlemleri sırasında sorun yaşanmaması. Hem banka kartlarını hem de elektronik sistemleri kullanabilirsiniz.
  3. Her zaman bir kişisel asistanla iletişim kurma şansı. Bu sayede, işbirliğinin önemli yönleri hakkında profesyonel tavsiye almak mümkün olacak.

Ayrıca her zaman bir pazarlamacı ile iletişime geçebilirsiniz. Kitlenizi dikkatlice analiz edecek, özelliklerini belirleyecektir. Bu sayede özelliklerini daha iyi anlamak ve materyalleri kullanıcılar arasında yankı uyandıracak şekilde yayınlamak mümkün olacak.

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