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05 Temmuz 2018 Perşembe 14:37

Hidayet Türkoğlu: “Bu tip anlaşmaların kulüplerimizin maddi sıkıntıları çözeceğine inanıyorum”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayın anlaşmasından elde edilen gelirlerin yüzde 90’nın kulüplere aktarıldığını belirterek, “Bu tip anlaşmaların çoğu kulüplerimizin maddi anlamdaki sıkıntıları çözeceğine inanıyorum” dedi.

Hidayet Türkoğlu: 'Bu tip anlaşmaların kulüplerimizin maddi sıkıntıları çözeceğine inanıyorum”
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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayın anlaşmasından elde edilen gelirlerin yüzde 90’nın kulüplere aktarıldığını belirterek, “Bu tip anlaşmaların çoğu kulüplerimizin maddi anlamdaki sıkıntıları çözeceğine inanıyorum” dedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu ile Türk Telekom arasında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi yayın hakları konusunda yeni dönem yayın anlaşması yapıldı. Anlaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Türk Telekom ile güzel işler yapacaklarını belirten Başkan Türkoğlu, “İnşallah güzel işler yapacağız. Basketbolu Türkiye’nin en çok izlenen hem de Türkiye’nin her yerinde oynanan bir spor haline getirmeye çalışacağız. Bu tip anlaşmaların çoğu kulüplerimizin maddi anlamdaki sıkıntıları çözeceğine inanıyorum. Bu gelirimizin yüzde 90’ı kulüplerimize destek olarak veriliyor. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl kulüpler anlamında daha sağlıklı bir süreç yaşayacağız” diye konuştu.
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