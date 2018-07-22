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22 Temmuz 2018 Pazar 12:40

Hilal Zeynep Saraç: “Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum”

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Kadınlar 1.’si Hilal Zeynep Saraç, yarışlara hazırlanış sürecinde kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Hilal Zeynep Saraç: 'Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum”
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Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı Kadınlar 1.’si Hilal Zeynep Saraç, yarışlara hazırlanış sürecinde kendisini destekleyen herkese teşekkür etti.

Bu yıl 30.’su düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışın’da kadınlarda 50 dakika 30 saniyelik süreyle 1. olan Hilal Zeynep Saraç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok korkarak denize girdiğini ifade eden Saraç, “Yönü bulmak çok zor. 6.5 numara gözlük kullanıyorum. Etrafı bulmak çok güç. Ters akıntıya girdim ama nasıl birinci oldum bilmiyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Antrenörüm ile aileme teşekkür ediyorum ve başarıyı aileme armağan ediyorum. Ağustos sonunda milli takımla Danimarka’ya müsabakalar için gideceğim ve onun için iyi bir antrenman oldu” diye konuştu.
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