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07 Ekim 2018 Pazar 11:54

Hitit Ralli’sinin şampiyonu ÜÇGE

TOSFED tarafından düzenlenen Ali Sipahi Ralli Kupası’nın 4. ayağı olan Hitit Rallisi’ni ÜÇGE’nin sponsor olduğu Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes ekibi kazandı.Çorum Barajı mevkiindeki Ahmediye ve Gemed etaplarında yapılan rallide farklı...

Hitit Ralli'sinin şampiyonu ÜÇGE
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TOSFED tarafından düzenlenen Ali Sipahi Ralli Kupası’nın 4. ayağı olan Hitit Rallisi’ni ÜÇGE’nin sponsor olduğu Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes ekibi kazandı.

Çorum Barajı mevkiindeki Ahmediye ve Gemed etaplarında yapılan rallide farklı illerden 20 ekip, toplam uzunluğu 157 kilometre, özel etabı ise 71 kilometre olan yarışta en iyi dereceyi yapabilmek için mücadele verdi.

Büyük çekişmenin yaşandığı ralli sonunda genel klasmanda birinciliğini Ford Motorsport Turkey adına ÜÇGE sponsorluğunda ve turkmotorspor.com desteğinde Ford Fiesta R1 ile yarışan Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes ekibi elde etti. Yarışa İstanbul’dan Citroen C2 ile katılan İlhan Mutluay-Cumhur Önder ikinci olurken, üçüncülüğü de Subaru Impreza WRX ile Ankaralı Yavuzhan Cabbaroğlu-Enez Al kazandı. Yarışın Kategori 1 birinciliğini Özcan Öz-İlker Çaçen elde ederken, Kategori 2’de İlhan Mutluay-Cumhur Önder, Kategori 3’te Yavuzhan Cabbaroğlu-Enez Al ve kategori 4’te de Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes birincilikleri paylaşan ekipler oldular.

Dereceye giren sporcuların ödülleri finiş podyumunda düzenlenen törende, verildi. Emrah Ali Başo-Gürkal Menderes ekibi UÇGE yazılı otomobillerinin önünde fotoğraf çektirdi.
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