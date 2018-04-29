SPOR:
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29 Nisan 2018 Pazar 18:00

Hopaspor 3. Lig’de

Sivas’ta Hopaspor ile Ağrı 1970 Spor arasında oyanan 3. Lig’e yükselme Play-off maçının galibi 2-0’lık skorla Hopaspor oldu.

Hopaspor 3. Lig'de
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Sivas’ta Hopaspor ile Ağrı 1970 Spor arasında oyanan 3. Lig’e yükselme Play-off maçının galibi 2-0’lık skorla Hopaspor oldu.

Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Hopa ve Ağrı’dan Sivas’a gelen binlerce taraftar izledi.

Hopasporlu taraftarlar 50 otobüs ve yüzlerce özel araç ile bir gün önceden şehre geldi. Sivas’ın caddeleri Hopalılar ile doldu taştı. Müsabakanın 90 dakikası golsüz beraberlikte tamamlanırken uzatmalarda Ağrı 1970 Spor karşısında 2-0’lık üstünlük elde eden Hopaspor, 3. Lig’e çıkan takım oldu. Maç sonrası Hopalılar büyük coşku yaşadı. Takımlarının 3. Lig’e çıkışını tulum ile horon oynayarak kutladılar.
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