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07 Ekim 2018 Pazar 21:31

Hüseyin Cimşir: "Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz"

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Cimşir, bu sezon ligde aldıkları ilk deplasman galibiyetini annesini kaybeden teknik direktörleri Ünal Karaman’a armağan ettiklerini söyledi.

Hüseyin Cimşir: 'Galibiyeti Ünal hocamıza armağan ediyoruz'
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Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Hüseyin Cimşir, bu sezon ligde aldıkları ilk deplasman galibiyetini annesini kaybeden teknik direktörleri Ünal Karaman’a armağan ettiklerini söyledi.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Akhisarspor’u 3-1 yendi. Annesinin cenazesi için Konya’da bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın yerine Akhisarspor karşılaşmasında takımın başında çıkan Yardımcı Antrenör Hüseyin Cimşir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Öncelikle bu galibiyeti Ünal hocaya armağan ediyoruz. Annemizi kaybettik. Üzüntülüyüz. İlk deplasman galibiyetimizi aldık. İyi futbol oynadık, iyi mücadele ettik. Bütün futbolcularımızı tebrik ediyorum inşallah bu seviyeyi yavaş yavaş daha da yukarıya taşıyacağız" dedi.

Akhisarspor’un Avrupa maçı oynadığı için yorgun olduğunu dile getiren Cimşir, Akhisarspor’un çok kaliteli bir takım olduğunu ve önümüzdeki günlerde toparlanmalarını temenni ettiklerini söyledi.
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