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28 Nisan 2018 Cumartesi 18:22

Hüseyin Eroğlu: “Adana Demirspor’u tebrik ediyorum"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Adana Demirspor’un takımı ve teknik direktörünü tebrik ediyorum, iyi hazırlanmışlar" dedi.Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adana Demirspor maçının ardından basın mensuplarına...

Hüseyin Eroğlu: 'Adana Demirspor'u tebrik ediyorum'
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Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Adana Demirspor’un takımı ve teknik direktörünü tebrik ediyorum, iyi hazırlanmışlar" dedi.

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Adana Demirspor maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Maçın önemi büyüktü, biz ilk 6’da olmak istiyorduk. Adana Demirspor’da ligde kalkmak istiyordu. Maçın böyle bir ortamda olacağını biliyorduk. İlk yarıda kaptığımız topları değerlendirseydik farklı olurdu ama maçın genelinde Adana Demirspor bizden daha iyi oynadı ve istediğini aldı. Adana Demirspor’un takımını ve teknik direktörü tebrik ediyorum, iyi hazırlanmışlar. Ama şehir ve taraftar desteğinin sonuçta etkisi büyük. Taraftarlar bu maçta takımlarını iyi motive ettiler. Bbizimkileri de olumsuz etkilediler. Büyük camialar iyi yönetilip şanına yakışır şekilde idare edilirse düşme gibi bir korku tehlike yaşamazlar. Bugün seyirci etkisiyle performansımızın çok altında oynadık. Bu maç berabere kalsak da yenilsek de işimiz son maça kaldı. Erzurum maçında kendi ipimizi kendimiz kesmemiz gerekiyor. Sezonu ilk 6’da bitirmek istiyoruz. Bütçe anlamında, yaş anlamında diğer takımlarla boy ölçüşecek durumda değiliz" dedi.
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