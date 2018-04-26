IAAF Çocuk Atletizmi Balıkesir’in efsanelerini buluşturuyor

Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilen “IAAF Çocuk Atletizmi” projesi 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı çalışmalarına Balıkesir’de düzenlenecek seminerle devam edecek.

IAAF Çocuk Atletizmi Projesi’nin 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı seminerleri Balıkesir’de 60 kursiyerin katılımıyla devam edecek. Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yapılacak olan seminer 27-28 Nisan 2018 tarihlerinde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.

Çocuk Atletizmi seminerinde ilk gün Y Nesli ve Çocuk Atletizmine Giriş, Çocuklarda fizyolojik farklılıklar ve antrenmana geçişte uyum, Çocuk Atletizmi Programı ve Okullar, Çocuk Atletizminin Organizasyon Yapısı ve Örnek Uygulama Modeli teori dersleri ile ilkokul ve anaokulu öğrencileriyle uygulama dersleri gerçekleştirilecek. Bu bölümde IAAF Eğitmenleri Melihşah Katman ve Reyhan Dağ kursiyerlere dersleri aktaracak. Ayrıca çocukları spora kazandırmak için neler yapılması gerektiği başlığını da içeren “Sporda Çocuklara Psikolojik Yaklaşım” dersini de Psikolog Nur Ulgar Yıldız anlatacak.

Seminerin ikinci gününde “Madde Bağımlılığı ve Çocuklar” dersini Uzman Dr. Erhan Oktay, “Fair-Play” dersini gazeteci öğretim görevlisi Haldun Domaç verecek.

Seminer içinde “Geçmişine Değer Vermeyenler Geleceklerine Yön Veremezler” sloganı doğrultusunda Türk Sporu ve atletizmine hizmet vermiş “Eskimeyen Değerler” için tören düzenlenecek. Bu törende Balıkesir’in Türk Sporuna armağan ettiği iki büyük sporcu “Cihan Pehlivanı” Kurtdereli Mehmet Pehlivan ile Türk Atletizminin efsanesi İsmail Akçay kursiyerlere tanıtılacak. Kurtdereli’nin tanıtımı sonrası ödülü yeğeni Mehmet Öztürk’e verilirken, Akçay, kursiyerlerle deneyimlerini paylaşacak.

IAAF Çocuk Atletizmi Türkiye Koordinatörü Necdet Ayaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Genç nüfusa sahip ülkemizde, çocukların sporla ve atletizme tanışmasını sağlayacak bu projeye büyük önem veriyoruz. Başta Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak olmak üzere Gençlik Spor Teşkilatı ile Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar ve yönetiminin büyük katkı ve desteklerini görüyoruz. Geleceği bugünden tesis etmek için attığımız bu adımların sağlıklı ve başarılı bir neslin temeli olduğu düşüncesinden hareketle çocuk atletizmini Türkiye’nin her köşesine tanıtma görevini sürdüreceğiz.”