İbrahim Üzülmez: “Şampiyonluk için mutluyuz”

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 33. haftasında Ümraniyespor evinde Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez mutlu olduklarını ifade ederek, “Bizim için sezon başından itibaren kolay yollardan geçmedi. Bu işin meyvesi olan şampiyonluğu da galip gelerek perçinleştirdik. Biz iyi bir takım olduğumuzu söyledik. Rizespor takımına sadece yetenek yetmez diye söyledik. Takım bütünlüğünü ortaya çıkardık. Devre arasında 5-6 arkadaş geldi. Değerli oyuncular ama sadece bunlar gelerek bu oyuncularla şampiyon olmadık. Çok emek verdik, çok çalıştık ve karşılığını aldık. Zaman zaman bazı maçlarda taktiksel anlamdan çalışmaları ortaya koyduk. 90 dakikalık süre içerisinde çok fazla pozisyon vermeyerek galip geldik. Bütün camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluk sadece İbrahim Üzülmezin şampiyonluğu değil hepimizin şampiyonluğudur. Hayırlı olmasını da diliyorum. Emeğe saygı, mücadeleye saygı ve coşkumuza saygılı olmaları lazım. Bu oyuncularla beraber benim sezon içerisindeki verdiğim mücadeleyi herkes bilmez. İyi bir takım sadece şampiyon olmaz. Bunun garantisi yok. Siz iyi çalışır arkadaşlık grupları kurarsanız o zaman başarılı olursunuz. Allah’a şükürler olsun hangi takımda emek verdiysek biz kazandık. Bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

“Başkan ile görüşmemiz olmadı”

Başkan ile bir görüşmelerinin olmadığını söyleyen Üzülmez, “Bu işi garantiledikten sonra konuşacaktık. Hafta içi konuşuruz. Sözleşme yapılabilir ama kadro mühendisliği yapmak gerek. Hedef takımı olmamız gerek. Potansiyelli bir camiayız. Başkanla oturup kendi şartımdan çok nasıl bir kadro kurabiliriz onları konuşmak gerekiyor” dedi.