Ibrahimovic milli takım kadrosunda yer almayacak

İsveç Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası’nda Zlatan Ibrahimovic’in kadroda yer almayacağını açıkladı.

İsveç Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Zlatan Ibrahimovic’in 2018 Dünya Kupası’nda milli takım kadrosunda yer almayacağı belirtildi. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy’de forma giyen başarılı futbolcunun kadroda yer almayacağı haberini İsveç Milli Takım Sportif Direktörü Last Richt federasyon resmi internet sitesinden şu ifadelerle duyurdu:

"Zlatan Ibrahimovic, daha önce Milli takımda oynamayı reddetmişti, fikrini de değiştirmedi. Zlatan’la Salı günü konuştuk. O milli takımda oynamayacağı yönündeki görüşünde herhangi bir değişiklik olmadığını, milli takımda oynamayacağını tekrar bana açıkladı."