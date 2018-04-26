SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:17

Ibrahimovic milli takım kadrosunda yer almayacak

İsveç Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası’nda Zlatan Ibrahimovic’in kadroda yer almayacağını açıkladı.

Ibrahimovic milli takım kadrosunda yer almayacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

İsveç Futbol Federasyonu, 2018 Dünya Kupası’nda Zlatan Ibrahimovic’in kadroda yer almayacağını açıkladı.

İsveç Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Zlatan Ibrahimovic’in 2018 Dünya Kupası’nda milli takım kadrosunda yer almayacağı belirtildi. MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy’de forma giyen başarılı futbolcunun kadroda yer almayacağı haberini İsveç Milli Takım Sportif Direktörü Last Richt federasyon resmi internet sitesinden şu ifadelerle duyurdu:

"Zlatan Ibrahimovic, daha önce Milli takımda oynamayı reddetmişti, fikrini de değiştirmedi. Zlatan’la Salı günü konuştuk. O milli takımda oynamayacağı yönündeki görüşünde herhangi bir değişiklik olmadığını, milli takımda oynamayacağını tekrar bana açıkladı."
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku