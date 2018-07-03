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03 Temmuz 2018 Salı 10:20

İhlas Koleji Karate34’de madalyaları topladı

İhlas Koleji Karate Spor Kulübü 5. Galata Etap Karate34 İstanbul Ligi müsabakalarında 3 birincilik, 1 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek şampiyonaya ambargo koydu.

İhlas Koleji Karate34'de madalyaları topladı
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İhlas Koleji Karate Spor Kulübü 5. Galata Etap Karate34 İstanbul Ligi müsabakalarında 3 birincilik, 1 ikincilik ve 4 üçüncülük elde ederek şampiyonaya ambargo koydu.

Halkalı İFA Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakalarda İhlas Koleji Karate Spor Kulübü’nden 2008 doğumlu Erkekler 30 kiloda Fatih Hamza Çoban, 2007 doğumlu Erkekler +50 kiloda Emin Can İstanbullu ve 2006 doğumlu Erkekler +52 kiloda Baha Öksüz birinciliğe ulaşan isimler oldular.

Turnuvadan sevindirici sonuçlarla ayrıldıklarını ifade eden İhlas Koleji Karate Spor Kulübü Antrenörü Kürşat Usda, “On sporcu ile katıldığımız turnuvadan sekiz madalya ile ayrılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımız çalışmalarına ara vermeden devam ediyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, karatedeki başarılarına devam ettiklerini vurguladı. İstikrarın öneminin altını çizen Yeltekin, “Sporcularımız elde ettikleri başarılarla spor yapmak isteyen arkadaşlarına da örnek oluyorlar. Geçtiğimiz eğitim yılında okullarımızdaki spor kurslarımıza olan ilgi bizleri sevindirdi. Önümüzdeki yıl kurslarımıza katılan çocuklarımızın sayısının artmasını bekliyoruz” dedi.
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