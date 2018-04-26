İhlas Koleji okçulukta İstanbul şampiyonu

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Genç Erkekler Olimpik ve Makaralı Yay Takımları Okullararası Okçuluk müsabakalarında İstanbul şampiyonu oldu.İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Okçuluk Vakfı Tesisleri’nde düzenlenen...

Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Genç Erkekler Olimpik ve Makaralı Yay Takımları Okullararası Okçuluk müsabakalarında İstanbul şampiyonu oldu.

İstanbul Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Okçuluk Vakfı Tesisleri’nde düzenlenen müsabakalarda bayanlar kategorisinde mücadele eden İhlas Koleji Yıldız Kızlar Takımı da olimpik yayda İstanbul ikincisi oldu.

Şampiyon kupasını Bilal Erdoğan’ın elinden aldı

4 gün süren ve 326 okuldan 1101 sporcunun katıldığı müsabakaların sonunda düzenlenen ödül töreninde şampiyon İhlas Koleji takımları kupalarını Bilal Erdoğan’ın ve İstanbul Valisi Vasip Şahin’in elinden aldı. Turnuvada ikinci olan İhlas Koleji Yıldız Kız Takımı’na da kupası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal tarafından takdim edildi.

"Ata sporumuza öğrencilerimizin gösterdiği ilgiden dolayı memnunuz"

Turnuvayı iki şampiyonluk ve bir ikincilikle tamamlayan İhlas Koleji Okçuluk Takımı’nı ve Takım Antrenörü Sadık Özaydın’ı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okullarında uzun zamandır devam eden okçuluk faaliyetlerinin her yıl yeni başarılar getirdiğini söyledi. Okçuluğa gönül veren ve başarılar kazanan gençlere sahip olduklarının altını çizen Yeltekin, "Kurmuş olduğumuz okçuluk kulübümüzde bu gençlerimizi bir çatı altında toplarken okçulukla ilgilenmek isteyen öğrencilerimize de bir kapı açtık. Ata sporumuza öğrencilerimizin gösterdiği ilgiden dolayı çok memnunuz. Onların gayreti ile son yıllarda okçulukta önemli mesafeler aldık. Alınan şampiyonlukların bize ve kurumumuza yakıştığına inanıyorum" dedi.