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23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:10

İhlas Koleji’nden karatede 2 şampiyonluk

Denizli’de 5.’si düzenlenen Uluslararası Dekai Do Karate Turnuvası’nda İhlas Koleji Karate Spor Kulübü iki şampiyonluk elde etti.Denizli’de düzenlenen turnuvaya 9 ülke ve 20 ilden 900’e yakın sporcu katıldı. Turnuvada İhlas Koleji Karate...

İhlas Koleji'nden karatede 2 şampiyonluk
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Denizli’de 5.’si düzenlenen Uluslararası Dekai Do Karate Turnuvası’nda İhlas Koleji Karate Spor Kulübü iki şampiyonluk elde etti.

Denizli’de düzenlenen turnuvaya 9 ülke ve 20 ilden 900’e yakın sporcu katıldı. Turnuvada İhlas Koleji Karate Spor Kulübünden Recep Emir Yılmaz ve Emin Can İstanbullu altın madalyaya uzandılar. Turnuvaya altı sporcu ile katılan İhlas Koleji Karate Spor Kulübünde Emre Balarısı ve Musap Eymen Yılmaz ikinci, Mustafa Arda Başer de üçüncü oldu. Denizli’den başarılı sonuçlarla döndüklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sporcuları ve antrenörleri Kürşat Usda’yı tebrik etti. İhlas Koleji Karate Kulübünün başarılarına devam ettiğini vurgulayan Yeltekin, “Uluslararası turnuvaya katılan sporcularımız elde ettikleri başarıların yanında değerli tecrübeler de edindiler. Akademik eğitimimizin yanı sıra hedefimiz daha çok çocuğumuzu sporla buluşturmak. Bu amaçla okullarımızda açtığımız spor kulüplerinde çocuklarımızın istedikleri dalda eğitim almalarına imkan sağlıyoruz” dedi.
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