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25 Nisan 2018 Çarşamba 10:54

İkinci yarının lideri Beşiktaş

Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle puanını 62’ye yükselten Beşiktaş, ikinci yarının en çok puan toplayan takımı olarak dikkat çekti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle derbiye kadar olan periyottaki 4’te 4 hedefini de tutturdu.

İkinci yarının lideri Beşiktaş
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Evkur Yeni Malatyaspor galibiyetiyle puanını 62’ye yükselten Beşiktaş, ikinci yarının en çok puan toplayan takımı olarak dikkat çekti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle derbiye kadar olan periyottaki 4’te 4 hedefini de tutturdu.

Sezonun ilk yarısını 30 puanla 4. sırada tamamlayan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ikinci yarıda ise beklentileri karşıladı ve 2018 yılında en çok puan toplayan ekip olarak dikkat çekti. İlk yarıyı Başakşehir 36, Galatasaray 35, Fenerbahçe 33 puanla tamamlarken, Beşiktaş bu ekiplerin gerisinde 30 puanla 4. sırada yer aldı. Son 8 lig maçında 7 galibiyet alarak şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendiren Şenol Güneş’in öğrencileri, ligin ikinci yarısında topladığı 32 puanla öne çıktı. Bu periyotta Başakşehir 26, Galatasaray 28 ve Fenerbahçe de 27 puan topladı. İlk yarıyı Başakşehir lider olarak tamamlarken Galatasaray 2., Fenerbahçe 3. ve Beşiktaş da 4. sırada yer almıştı. 30. hafta sonunda toplanan puanlarla birlikte, ilk yarıdaki sıralamada her takım yer değiştirdi.

Başakşehir maçının ardından 4’te 4 hedefi tuttu

Sezonun ikinci yarısında yalnızca Başakşehir deplasmanında mağlup olan Beşiktaş, bu maçın ardından Galatasaray derbisine kadar olan periyotta oynanacak 4 maçta 12 puan hedefliyordu. Alanyaspor galibiyetiyle başlayan 4 maçlık seri, Göztepe, Akhisarspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarıyla devam etti. Son 2 sezonda Galatasaray deplasmanından galibiyetle dönen Beşiktaş’ta tek hedef bu maçı da kazanarak zirveye kurulmak.
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